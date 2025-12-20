Что смотреть после «Невского» и «Первого отдела»: 5 зарубежных полицейских сериалов с рейтингами от 8,0 до 9,3 на IMDb

Седьмой сезон «Невского» закончился, «Первый отдел» тоже пока на паузе, а привычка включать вечером полицейский сериал осталась. Хочется расследований, напряжения и героев, которые живут работой.

Хорошая новость — за пределами российского ТВ таких историй хватает. Мы выбрали пять зарубежных сериалов про блюстителей закона с высоким рейтингом. Здесь есть и драма, и триллер, и даже комедия.

«По долгу службы»

Рейтинг IMDb: 8.7

Британский сериал о внутренней кухне полиции. Главный герой попадает в отдел по борьбе с коррупцией и постепенно понимает, что отдельные дела связаны куда теснее, чем кажется.

В центре — поиск таинственного «Н», фигуры, влияющей на всю систему. Интрига держится годами, а напряжение нарастает с каждым сезоном.

«Настоящий детектив»

Рейтинг IMDb: 9.1

Антология, где каждый сезон — отдельная история. Первый стал культовым: расследование растянуто на годы, герои меняются, а атмосфера давит сильнее любого экшена. Это сериал не про погони, а про то, как работа в полиции медленно разрушает человека.

«Прослушка»

Рейтинг IMDb: 9.3

Один из самых честных сериалов о полиции и преступности. Балтимор показан без прикрас: здесь нет абсолютного зла и абсолютного добра, а система перемалывает всех одинаково. Сложный, плотный и очень взрослый проект.

«Лютер»

Рейтинг IMDb: 8.5

История детектива, который блестяще раскрывает дела, но не справляется с собственной жизнью. Сериал делает ставку не на сюжетные твисты, а на внутренний конфликт героя и его постоянное движение по грани.

«Рино 911»

Рейтинг IMDb: 8.0

Неожиданный вариант для тех, кто устал от мрака. Комедийный сериал про полицейских, где абсурд и импровизация выходят на первый план. Отличный способ переключиться, не уходя далеко от темы.

Эти сериалы не копируют «Невский», но работают с тем же ощущением — полиция как работа без выключателя. И пока новые сезоны в пути, этого вполне достаточно, чтобы не скучать.

Читайте также: Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»