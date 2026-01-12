Что смотреть по телевизору уже сейчас: три российских сериала, которые не стоит пропускать на этой неделе (выходят с 12 января)

Телевизионная неделя на российских каналах обещает разнообразие жанров. Итак, какие сериалы, где и когда смотреть.
«За полчаса до весны»
Музыкальная драма о Владимире Мулявине, творческом пути «Песняров» и о том, как создавалась советская рок-опера.
Сериал выходит на Первом канале с 12 по 15 января в 21:45. Каждая серия переносит зрителей в разные этапы жизни Мулявина, показывая его путь к славе.
«Лимитчицы»
Мелодрама о трёх подругах, приехавших в 70-е годы в большой город на заработки и столкнувшихся с любовными перипетиями.
Эфир на «России» стартует с 12 января в 21:30. Смотрите, как героини пытаются удержать и работу, и дружбу, и личное счастье.
«Вечерняя школа»
Комедия о том, как взрослые люди снова учатся в школе, чтобы получить аттестат. Главный герой — пэпээсник Димон — вынужден стать учеником, чтобы остаться на службе.
Сериал выходит на СТС с 12 января в 19:00, пишет КП. Лёгкий и смешной сериал для вечернего просмотра.
