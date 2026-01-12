Что смотреть по телевизору уже сейчас: три российских сериала, которые не стоит пропускать на этой неделе (выходят с 12 января)

Телевизионная неделя на российских каналах обещает разнообразие жанров. Итак, какие сериалы, где и когда смотреть.

«За полчаса до весны»

Музыкальная драма о Владимире Мулявине, творческом пути «Песняров» и о том, как создавалась советская рок-опера.

Сериал выходит на Первом канале с 12 по 15 января в 21:45. Каждая серия переносит зрителей в разные этапы жизни Мулявина, показывая его путь к славе.

«Лимитчицы»

Мелодрама о трёх подругах, приехавших в 70-е годы в большой город на заработки и столкнувшихся с любовными перипетиями.

Эфир на «России» стартует с 12 января в 21:30. Смотрите, как героини пытаются удержать и работу, и дружбу, и личное счастье.

«Вечерняя школа»

Комедия о том, как взрослые люди снова учатся в школе, чтобы получить аттестат. Главный герой — пэпээсник Димон — вынужден стать учеником, чтобы остаться на службе.

Сериал выходит на СТС с 12 января в 19:00, пишет КП. Лёгкий и смешной сериал для вечернего просмотра.

Также прочитайте: Если устали от однотипных хитов: 3 сериала 2025 года с характером — и высокими зрительскими оценками