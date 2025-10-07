Почему Саурон так боялся Арагорна? Он был всего лишь человеком, но со своей суперсилой — объясняем

Тьма Мордора пугала целые королевства, но сам её владыка жил в страхе. Его тревога имела человеческое имя — Арагорн.

Саурон — воплощение тьмы, создатель Кольца, перед которым дрожали армии и падали королевства.

Он властвовал над ужасом, пока сам не столкнулся с ним лицом к лицу. Не с магом, не с эльфом, а с человеком.

Во «Властелине колец» Толкина страх есть даже у тех, кто кажется непобедимым. Саурон не боялся мечей или магии — он боялся человека, способного идти до конца. Арагорн стал для него тем, кто рушит привычный порядок сил: смертный оказался сильнее Властелина тьмы.

От Нуменора до Мордора: как зародился страх

Во Вторую Эпоху Саурон пережил то, чего не мог простить себе никогда — поражение от людей Нуменора.

Один их флот обратил в бегство все его армии, показав: сила смертных — в единстве и воле. С тех пор он ненавидел людей больше, чем богов и эльфов, потому что только они смогли заставить его бояться.

Когда ненависть стала памятью

После гибели Нуменора Саурон уничтожал потомков выживших — королей Гондора и Арнора, династию Элендила, всех, кто напоминал о его слабости.

Но сколько бы веков он ни уничтожал их след, линия Исилдура не прервалась. Она ждала момента, чтобы вернуться — и вернулась в лице Арагорна.

Встреча, которой он боялся три тысячелетия

Когда Арагорн взглянул в палантир, Саурон впервые за тысячелетия увидел прямое доказательство — потомок Исилдура жив, меч Элендила перекован, а сам человек готов идти на бой.

Для Тёмного Властелина это был удар не в тело, а в память: перед ним встал призрак всех его поражений.

Ошибочный расчёт

Саурон видел в Арагорне не наследника, а нового Владыку Кольца, способного свергнуть его же власть.

В страхе он бросил армии на Гондор, пытаясь уничтожить угрозу, но тем самым отвлёкся от настоящей — двух хоббитов, идущих к Ородруину. Его древний страх заставил проиграть войну.

Почему он боялся человека

Арагорн — не маг, не полубог, не бессмертный. Он просто человек, который не поддался искушению власти.

В этом Саурон видел то, чего сам был лишён — свободу. И именно это делало его самым страшным врагом для Тёмного Властелина, пишет автор дзен-канала Джедай из Шира.

