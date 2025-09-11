Меню
Что скрывает Офелия Фрамп в «Уэнсдэй»? В 3 сезоне ее роль может быть куда опаснее и мрачнее

11 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Зрители еще даже не видели ее лица.

Второй сезон «Уэнсдей» оставил зрителям массу вопросов, и один из самых интригующих связан с Офелией Фрамп. Сестра Мортиши, исчезнувшая двадцать лет назад, вернулась неожиданно — её нашли в подвале дома матери, и сцена выглядела так, будто она готова пойти против собственной племянницы.

Кровавое послание на стене

В финале мы увидели, как Офелия пишет кровью: «Уэнсдей должна умереть». Этот эпизод разрушил надежды фанатов на то, что она станет союзницей или наставницей девушки. Вместо этого зрители получили прямое указание: Офелия может быть ключевым антагонистом грядущего сезона.

Сходство с пророчеством о Роуэне

В первом сезоне фанаты помнят сюжет с Роуэном Ласлоу. Его мать предвидела, что Уэнсдей уничтожит Невермор, и именно поэтому Роуэн пытался её убить.

Теперь Офелия тоже видит мрачное будущее и оставляет пугающее послание. Совпадение выглядит слишком очевидным — как будто создатели сериала специально связывают обе линии.

Хронологическая загадка

Однако есть детали, которые не складываются. Мать Роуэна училась в Неверморе 25 лет назад, а Офелия исчезла всего двадцать лет назад. Если они одно и то же лицо, получается, что в момент первых видений ей было слишком мало лет.

Но сценаристы «Уэнсдей» уже не раз играли с временными рамками, поэтому третьему сезону вполне по силам объединить эти истории.

Роль Хестер Фрамп

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Мать Мортиши и Офелии тоже вызывает вопросы. Хестер держала дочь взаперти и в то же время пыталась сблизиться с Уэнсдей. Она приглашала внучку провести лето у неё дома, хотя прекрасно знала, что в подвале сидит Офелия с жаждой мести. Этот контраст намекает: у Хестер есть собственный план, и в нём обе девушки лишь пешки.

Что ждёт в третьем сезоне

Создатели явно готовят семейное противостояние, где пророчества и видения снова станут двигателем сюжета. Вопрос лишь в том, будет ли Офелия самостоятельным злодеем или частью более крупной интриги, в которой замешана сама Хестер. Пока фанатам остаётся строить догадки — и ждать продолжения.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
