Что скрыли в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»: 7 фактов об Отряде Дамблдора, которые знают лишь читатели

Отряд Дамблдора — одна из самых захватывающих частей «Ордена Феникса». В фильме ему уделили внимание, но многое упростили, а кое-что и вовсе вырезали.

В книге же эта история ощущается как настоящая революция: подростки, которым Министерство запретило учиться защите от тёмных искусств, взяли всё в свои руки и начали тренироваться сами. Вот семь деталей, которые знают только те, кто читал роман Джоан Роулинг.

1. Название, которое стало вызовом

Джинни предложила дерзкое название — «Отряд Дамблдора». Оно звучало как провокация в адрес Министерства магии, которое подозревало, что директор собирает армию. Ирония в том, что именно этот список стал доказательством против Дамблдора.

2. Тайная встреча в «Кабаньей голове»

Первое собрание прошло не в уютном зале, а в полутёмной таверне. Там был и Аберфорт Дамблдор, хозяин бара, и даже Наземникус Флетчер под видом старой ведьмы — в фильме этот момент просто вырезали.

3. Кто открыл Выручай-комнату

В фильме её случайно находит Невилл, а в книге тайну раскрыл Гарри — узнал он о комнате от Добби. Домовой эльф в кино и вовсе исчез из сюжета, хотя именно он подвёл героев к их убежищу.

4. Волшебные монеты Гермионы

Как назначать встречи без переполоха? Гермиона придумала монеты с Протеевыми чарами. Стоило изменить одну — все остальные меняли дату и время. Уровень магии, достойный экзамена Ж.А.Б.А. (Жутко Аккуратный Безобразно Адский экзамен — обязательные выпускные экзамены у волшебников, в оригинале O.W.L.s).

5. Проклятый регистрационный лист

В фильме список казался обычным, а в книге Гермиона наложила на него проклятие: предатель получал наказание. Это было не ради забавы — Амбридж стояла у них на хвосте, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино»

6. Настоящая «крыса»

В кино предала Чжоу, и её просто выставили виноватой. В книге всё иначе: информацию слила её подруга Мариэтта Эджком. И именно на её лице вспыхнула надпись «ЯБЕДА» после того, как сработало проклятие.

7. Бунт Фреда и Джорджа

В фильме они улетели красиво и быстро, а в книге их отъезд был целой кампанией. Близнецы оставляли хаос повсюду, даже Пивз поддержал их протест, и школа жила в атмосфере настоящего восстания несколько недель.

Вот почему книжный «Орден Феникса» даёт совсем другое ощущение: там Отряд Дамблдора — это не эпизод, а целое движение, без которого Хогвартс никогда бы не стал прежним.

