Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного

Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного

28 октября 2025 19:06
Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Есть несколько вариантов, но верный все же один.

Когда французы берутся за китайский, без курьёзов не обходится. В специальном эпизоде мультсериала «Леди Баг в Шанхае» зрители зацепились за одну короткую фразу, из-за которой Сеть заспорила: что же на самом деле сказала Маринетт, представляя Фэй?

Акцент как сюжет

По сценарию героиня, прибыв в Шанхай, теряет всё — документы, кошелёк, уверенность. Её спасает местная девушка по имени Фэй. Когда Маринетт благодарит её и пытается обратиться на китайском, получается что-то вроде «сестрёнка Фэй» — слово 姐姐 (jiějiě), означающее «старшая сестра». Но произносит она его с очаровательным французским акцентом, отчего фраза звучит скорее как «дже-дже».

Версии фанатов

После выхода эпизода появились версии: одни уверяют, что Маринетт перепутала слова и сказала «счастливого полёта» — просто неверно поставила тон; другие — что фраза вообще ничего не значит, а смех Фэй в кадре был не насмешкой, а реакцией на попытку иностранки говорить по-китайски.

Разбор носителей

Носители языка уточнили: да, звучит немного смешно, но ничего неприличного в словах нет. Маринетт действительно сказала 姐姐 «сестрёнка Фэй», просто с акцентом, типичным для европейцев. Никаких скрытых смыслов — только милое недоразумение, от которого эпизод стал ещё человечнее.

Читайте также: «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма

Фото: Кадр из сериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест Читать дальше 28 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе Читать дальше 29 октября 2025
С реальной датой рождения возраст не совпадает: сколько же лет Маринетт? С реальной датой рождения возраст не совпадает: сколько же лет Маринетт? Читать дальше 28 октября 2025
Редкие имя и фамилия, которые в кадре почти не звучат: как зовут Пингвина из «Бэтмена» Редкие имя и фамилия, которые в кадре почти не звучат: как зовут Пингвина из «Бэтмена» Читать дальше 28 октября 2025
Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень Читать дальше 28 октября 2025
В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал Читать дальше 28 октября 2025
Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября Читать дальше 27 октября 2025
«Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма Читать дальше 27 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше