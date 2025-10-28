Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного

Есть несколько вариантов, но верный все же один.

Когда французы берутся за китайский, без курьёзов не обходится. В специальном эпизоде мультсериала «Леди Баг в Шанхае» зрители зацепились за одну короткую фразу, из-за которой Сеть заспорила: что же на самом деле сказала Маринетт, представляя Фэй?

Акцент как сюжет

По сценарию героиня, прибыв в Шанхай, теряет всё — документы, кошелёк, уверенность. Её спасает местная девушка по имени Фэй. Когда Маринетт благодарит её и пытается обратиться на китайском, получается что-то вроде «сестрёнка Фэй» — слово 姐姐 (jiějiě), означающее «старшая сестра». Но произносит она его с очаровательным французским акцентом, отчего фраза звучит скорее как «дже-дже».

Версии фанатов

После выхода эпизода появились версии: одни уверяют, что Маринетт перепутала слова и сказала «счастливого полёта» — просто неверно поставила тон; другие — что фраза вообще ничего не значит, а смех Фэй в кадре был не насмешкой, а реакцией на попытку иностранки говорить по-китайски.

Разбор носителей

Носители языка уточнили: да, звучит немного смешно, но ничего неприличного в словах нет. Маринетт действительно сказала 姐姐 «сестрёнка Фэй», просто с акцентом, типичным для европейцев. Никаких скрытых смыслов — только милое недоразумение, от которого эпизод стал ещё человечнее.

Читайте также: «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма