Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь

На этой неделе обновился раздел IMDb «Самые популярные фильмы» — это не рейтинг по звёздам, а живая картина интереса зрителей со всего мира.
Он формируется не по оценкам, а по активности пользователей: сколько раз фильм ищут, открывают, добавляют в список «Посмотреть позже» и обсуждают. Поэтому здесь рядом оказываются и свежие блокбастеры, и аниме-феномены, и неожиданные открытия, набравшие вирусную популярность.
Пять лидеров недели показывают, насколько разным сегодня стало кино: от философских триллеров до анимационных эпосов — и все они удерживают внимание миллионов.
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025)
Аниме-гигант от студии Ufotable ворвался в мировой прокат с рекордными сборами и не покидает топ IMDb.
Арка «Замок бесконечности» — это грандиозное завершение истории Тандзиро и Корпуса истребителей демонов. Визуальный уровень сравнивают с кино Marvel, но главное — эмоциональная глубина.
Фанаты пишут, что «плакали и кричали одновременно», а критики называют картину «совершенным финалом саги».
«Битва за битвой» (2025)
Фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо, Шоном Пенном и Бенисио дель Торо возглавляет чарты IMDb — и заслуженно.
«Битва за битвой» объединяет политический триллер и личную драму: бывший революционер ищет дочь, похищенную диктатором, а вместе с ней — смысл собственного сопротивления.
Визуально мощный, философски хлёсткий и снятый в 70-мм, он возвращает тот самый дух большого авторского кино, о котором успели соскучиться.
«Клуб убийств по четвергам» (2025)
Самый неожиданный участник топа. Детективная комедия Netflix с Хелен Миррен и Пирсом Броснаном, снятая по роману Ричарда Османа, доказывает: зрителям не нужны супергерои, чтобы увлечься кино.
Пожилые сыщики, расследующие убийство в доме престарелых, покорили аудиторию остроумием и теплом.
IMDb показывает устойчивый рост просмотров, а фанаты уверены — это новые «Достать ножи», только добрее.
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025)
Marvel сделала ставку на ностальгию — и угадала. Действие разворачивается в 60-х, в эстетике ретро-футуризма, где герои Паскаля, Кирби и Куинна не спасают мир от скуки, а живут в эпоху научного оптимизма.
Рейтинг IMDb растёт благодаря фанатам, которые называют фильм «самым стильным перезапуском Marvel за десятилетие». После череды неудач франшиза, похоже, снова в форме.
«Супермен» (2025)
Перезапуск Джеймса Ганна стал тем, что фанаты комиксов называют «вторым дыханием DC». Новый Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета оказался человечнее, ранимее и при этом не менее героичным.
IMDb отмечает резкий рост интереса к фильму после релиза — обсуждения не стихают, а рейтинг остаётся стабильно высоким. Пожалуй, впервые за долгое время зрители поверили, что супергерой может быть живым человеком.
Эти пять фильмов объясняют всё, что происходит с кино сейчас: зрители устали от штампов и ищут эмоции — будь то философия, ностальгия или чистое удовольствие от истории.
|
Фильм
|
Год
|
Студия
|
Рейтинг IMDb
|
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
|
2025
|
Ufotable
|
8.7
|
Битва за битвой
|
2025
|
Warner Bros.
|
8.4
|
Клуб убийств по четвергам
|
2025
|
Amblin / Netflix
|
7.5
|
Фантастическая четвёрка: Первые шаги
|
2025
|
Marvel Studios
|
7.3
|
Супермен
|
2025
|
DC Studios / Warner Bros.
|
7.1
