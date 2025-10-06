Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь

Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь

6 октября 2025 20:04
Кадры из фильмов «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», «Клуб убийств по четвергам», «Супермен»

От громких премьер Warner Bros. и Marvel до скромного детектива Netflix, который неожиданно вырвался в топ.

На этой неделе обновился раздел IMDb «Самые популярные фильмы» — это не рейтинг по звёздам, а живая картина интереса зрителей со всего мира.

Он формируется не по оценкам, а по активности пользователей: сколько раз фильм ищут, открывают, добавляют в список «Посмотреть позже» и обсуждают. Поэтому здесь рядом оказываются и свежие блокбастеры, и аниме-феномены, и неожиданные открытия, набравшие вирусную популярность.

Пять лидеров недели показывают, насколько разным сегодня стало кино: от философских триллеров до анимационных эпосов — и все они удерживают внимание миллионов.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025)

Аниме-гигант от студии Ufotable ворвался в мировой прокат с рекордными сборами и не покидает топ IMDb.

Арка «Замок бесконечности» — это грандиозное завершение истории Тандзиро и Корпуса истребителей демонов. Визуальный уровень сравнивают с кино Marvel, но главное — эмоциональная глубина.

Фанаты пишут, что «плакали и кричали одновременно», а критики называют картину «совершенным финалом саги».

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025)

«Битва за битвой» (2025)

Фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо, Шоном Пенном и Бенисио дель Торо возглавляет чарты IMDb — и заслуженно.

«Битва за битвой» объединяет политический триллер и личную драму: бывший революционер ищет дочь, похищенную диктатором, а вместе с ней — смысл собственного сопротивления.

Визуально мощный, философски хлёсткий и снятый в 70-мм, он возвращает тот самый дух большого авторского кино, о котором успели соскучиться.

«Битва за битвой» (2025)

«Клуб убийств по четвергам» (2025)

Самый неожиданный участник топа. Детективная комедия Netflix с Хелен Миррен и Пирсом Броснаном, снятая по роману Ричарда Османа, доказывает: зрителям не нужны супергерои, чтобы увлечься кино.

Пожилые сыщики, расследующие убийство в доме престарелых, покорили аудиторию остроумием и теплом.

IMDb показывает устойчивый рост просмотров, а фанаты уверены — это новые «Достать ножи», только добрее.

«Клуб убийств по четвергам» (2025)

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025)

Marvel сделала ставку на ностальгию — и угадала. Действие разворачивается в 60-х, в эстетике ретро-футуризма, где герои Паскаля, Кирби и Куинна не спасают мир от скуки, а живут в эпоху научного оптимизма.

Рейтинг IMDb растёт благодаря фанатам, которые называют фильм «самым стильным перезапуском Marvel за десятилетие». После череды неудач франшиза, похоже, снова в форме.

«Супермен» (2025)

Перезапуск Джеймса Ганна стал тем, что фанаты комиксов называют «вторым дыханием DC». Новый Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета оказался человечнее, ранимее и при этом не менее героичным.

IMDb отмечает резкий рост интереса к фильму после релиза — обсуждения не стихают, а рейтинг остаётся стабильно высоким. Пожалуй, впервые за долгое время зрители поверили, что супергерой может быть живым человеком.

Эти пять фильмов объясняют всё, что происходит с кино сейчас: зрители устали от штампов и ищут эмоции — будь то философия, ностальгия или чистое удовольствие от истории.

Фильм

Год

Студия

Рейтинг IMDb

Истребитель демонов: Бесконечная крепость

2025

Ufotable

8.7

Битва за битвой

2025

Warner Bros.

8.4

Клуб убийств по четвергам

2025

Amblin / Netflix

7.5

Фантастическая четвёрка: Первые шаги

2025

Marvel Studios

7.3

Супермен

2025

DC Studios / Warner Bros.

7.1

Также прочитайте: Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить

Фото: Кадры из фильмов «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», «Битва за битвой», «Клуб убийств по четвергам», «Супермен» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом Читать дальше 2 октября 2025
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты 5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты Читать дальше 6 октября 2025
Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка Читать дальше 6 октября 2025
«Пять часов — и вы свободны»: 3 мини-сериала Netflix, от которых будете отходить еще несколько недель «Пять часов — и вы свободны»: 3 мини-сериала Netflix, от которых будете отходить еще несколько недель Читать дальше 6 октября 2025
Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Читать дальше 6 октября 2025
8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы 8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы Читать дальше 6 октября 2025
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу Читать дальше 5 октября 2025
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре Читать дальше 5 октября 2025
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше