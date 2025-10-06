Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь

От громких премьер Warner Bros. и Marvel до скромного детектива Netflix, который неожиданно вырвался в топ.

На этой неделе обновился раздел IMDb «Самые популярные фильмы» — это не рейтинг по звёздам, а живая картина интереса зрителей со всего мира.

Он формируется не по оценкам, а по активности пользователей: сколько раз фильм ищут, открывают, добавляют в список «Посмотреть позже» и обсуждают. Поэтому здесь рядом оказываются и свежие блокбастеры, и аниме-феномены, и неожиданные открытия, набравшие вирусную популярность.

Пять лидеров недели показывают, насколько разным сегодня стало кино: от философских триллеров до анимационных эпосов — и все они удерживают внимание миллионов.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» (2025)

Аниме-гигант от студии Ufotable ворвался в мировой прокат с рекордными сборами и не покидает топ IMDb.

Арка «Замок бесконечности» — это грандиозное завершение истории Тандзиро и Корпуса истребителей демонов. Визуальный уровень сравнивают с кино Marvel, но главное — эмоциональная глубина.

Фанаты пишут, что «плакали и кричали одновременно», а критики называют картину «совершенным финалом саги».

«Битва за битвой» (2025)

Фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо, Шоном Пенном и Бенисио дель Торо возглавляет чарты IMDb — и заслуженно.

«Битва за битвой» объединяет политический триллер и личную драму: бывший революционер ищет дочь, похищенную диктатором, а вместе с ней — смысл собственного сопротивления.

Визуально мощный, философски хлёсткий и снятый в 70-мм, он возвращает тот самый дух большого авторского кино, о котором успели соскучиться.

«Клуб убийств по четвергам» (2025)

Самый неожиданный участник топа. Детективная комедия Netflix с Хелен Миррен и Пирсом Броснаном, снятая по роману Ричарда Османа, доказывает: зрителям не нужны супергерои, чтобы увлечься кино.

Пожилые сыщики, расследующие убийство в доме престарелых, покорили аудиторию остроумием и теплом.

IMDb показывает устойчивый рост просмотров, а фанаты уверены — это новые «Достать ножи», только добрее.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025)

Marvel сделала ставку на ностальгию — и угадала. Действие разворачивается в 60-х, в эстетике ретро-футуризма, где герои Паскаля, Кирби и Куинна не спасают мир от скуки, а живут в эпоху научного оптимизма.

Рейтинг IMDb растёт благодаря фанатам, которые называют фильм «самым стильным перезапуском Marvel за десятилетие». После череды неудач франшиза, похоже, снова в форме.

«Супермен» (2025)

Перезапуск Джеймса Ганна стал тем, что фанаты комиксов называют «вторым дыханием DC». Новый Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета оказался человечнее, ранимее и при этом не менее героичным.

IMDb отмечает резкий рост интереса к фильму после релиза — обсуждения не стихают, а рейтинг остаётся стабильно высоким. Пожалуй, впервые за долгое время зрители поверили, что супергерой может быть живым человеком.

Эти пять фильмов объясняют всё, что происходит с кино сейчас: зрители устали от штампов и ищут эмоции — будь то философия, ностальгия или чистое удовольствие от истории.

Фильм Год Студия Рейтинг IMDb Истребитель демонов: Бесконечная крепость 2025 Ufotable 8.7 Битва за битвой 2025 Warner Bros. 8.4 Клуб убийств по четвергам 2025 Amblin / Netflix 7.5 Фантастическая четвёрка: Первые шаги 2025 Marvel Studios 7.3 Супермен 2025 DC Studios / Warner Bros. 7.1

