Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов

13 января 2026 17:38
Кадр из сериала «Очень странные дела»

История, которую в сериале не рассказали.

Авторы сериала «Очень странные дела» наконец закрыли один из самых тревожных вопросов финального сезона. Речь о беременных женщинах, которых доктор Кей использовала в своих экспериментах.

До этого зрителям лишь намекали, что их судьба трагична, но теперь шоураннеры сказали всё прямо.

Что скрывали в пятом сезоне

В финале истории Одиннадцатая уничтожает Векну и Истязателя Разума, но сама исчезает в Изнанке. Позже зрители узнают, что доктор Кей переливала кровь Кали беременным женщинам, надеясь получить новое поколение людей со сверхспособностями. Эти сцены были показаны отрывками и выглядели пугающе даже без объяснений.

Многие фанаты надеялись, что часть женщин могла выжить. Но создатели сериала в интервью The Wrap подтвердили самое мрачное: эксперименты закончились гибелью всех испытуемых. Кровь Восьмой не сработала, и ни один ребенок так и не появился на свет.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Почему решение Оди оказалось решающим

По словам Мэтта Даффера, поступок Одиннадцатой был не просто героическим, а жертвенным. Она фактически остановила Кей, лишив ее доступа к нужной крови. Если бы эксперимент удался, десятки детей стали бы такими же подопытными, как она сама и Генри.

Создатели подчеркнули, что Оди выбрала не только своих друзей, но и будущих детей, которых могли превратить в оружие. Именно поэтому ее исчезновение в финале имеет такой тяжелый и важный смысл.

Что дальше во вселенной сериала

История вещества, которое дало Генри силы, еще не закончена. Братья Дафферы пообещали раскрыть его происхождение в будущих проектах. Уже в 2026 году выйдет мультсериал «Истории из 85-го», а позже появятся и другие спин-оффы.

Так что финал пятого сезона стал не точкой, а болезненной чертой, за которой эта вселенная только начинает разворачиваться вширь, пишет Soyuz.ru.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
