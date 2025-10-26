Меню
Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года

26 октября 2025 10:51
Кадр из фильма «Хищник»

Раса охотников безжалостна не только к добыче.

Во вселенной «Хищника» честь — не просто слово, а закон, за нарушение которого платят кровью. Яутжа — раса охотников с жёстким кодексом, где каждое действие подчинено идее самосовершенствования и справедливой охоты. Но что происходит с теми, кто ослушался? Ответ прост: почти всегда — изгнание или смерть.

Нарушил кодекс — стань добычей

В киновселенной был один особенно яркий пример — беглый Хищник из фильма «Хищник» (2018). Он передал людям технологию — костюм «Хищник-убийца» — чтобы помочь им выжить в схватке с более крупными представителями его же вида.

Такой поступок яутжа считают святотатством: вмешательство в естественный ход охоты и предательство расы. За это его выследили и убили — показательная расправа, напоминание, что нарушение кодекса неизбежно заканчивается смертью.

«Дурная кровь»: проклятые охотники

В расширенной вселенной — комиксах, играх и романах — у нарушителей есть особое имя: Bad Blood, или «Дурная кровь». Таких хищников клеймят позором и объявляют вне закона. Обычно их убивают свои же — либо изгоняют, оставляя на произвол судьбы.

Некоторые совершают ритуальное самоубийство, чтобы избежать позора. У яутжа нет прощения за убийство без чести, за нападение на безоружных или за использование технологий не по назначению. Для них смерть лучше, чем бесчестие.

Исключения из правил

Но даже среди хищников бывают редкие истории искупления. В грядущем проекте Predator: Badlands появится молодой яутжа по имени Дек — изгнанник, который отправляется на «Планету смерти» Калиск, чтобы пройти священную охоту и вернуть уважение клана. Это почти невиданный случай — шанс на прощение для тех, кто запятнал свою честь.

Пока неизвестно, продолжат ли создатели франшизы развивать тему Кодекса Яутжа, впервые официально представленного в «Хищнике: Убийце хищников». Но одно ясно точно: в мире, где каждый выстрел, след и трофей определяют честь охотника, нарушивший кодекс обречён.

Фото: Кадр из фильма «Хищник»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
