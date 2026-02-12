Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени

Долгожданный пятый сезон криминальной саги «Первый отдел» стартует уже в понедельник, 16 февраля. До премьеры осталось всего несколько дней, но их хватит, чтобы скоротать время за этими 3 мини-сериалами. Они — прекрасные примеры добротных и качественных детективов.

«Внутри убийцы», 5 серий

В центре сюжета криминальный психолог и профайлер Зоя Волгина, которой предстоит работать в паре со следователем Тимофеем Волохом. Их задача — поймать маньяка, чей почерк выбивается из привычной серийной схемы.

Убийца не просто лишает жизни молодых женщин. Он превращает их в экспонаты. Тела, обработанные по особой технологии, он выставляет на всеобщее обозрение в самых неожиданных местах города.

«Противостояние», 8 серий

Магадан, 1979 год. Полковник Владислав Костенко и его молодой напарник, лейтенант Константин Тадава, выезжают на место жестокой расправы. Всё указывает на то, что убийство не случайно и не бытовое — слишком холодный расчёт.

Но самое странное начинается, когда оперативники находят в архиве дело тридцатилетней давности. И почерк преступления пугающе похож.

«Шпион», 8 серий

Андрей Рыбин двадцать с лишним лет проработал аналитиком в отделе по борьбе с оргпреступностью. Он честно тянул лямку, растил детей и тихо мечтал о пенсии. Ещё немного — и можно будет уйти на покой, забыть о сводках и наконец заняться собственной жизнью. Но у судьбы, как выяснилось, другие планы.

Внезапно из небытия всплывает Донован. Тот самый, кто когда‑то, ещё в девяностых, готовил шпиона Рыбина к внедрению в Россию. И теперь он напоминает о долге.