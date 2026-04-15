Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов)

День Победы на носу, и многие уже ищут, что включить из нового — без банальных сюжетов и с напряжением до финала.

В конце апреля как раз выходит «Берлин’23» — российский политический детектив, который делает ставку на интриги, дипломатию и скрытую борьбу. История обещает не отпускать, потому что здесь каждое решение может изменить баланс сил.

О чем сериал «Берлин’23»

Сюжет разворачивается вокруг кризис-менеджера Вячеслава Васильева, которого отправляют в Берлин после высылки дипломатов.

Перед ним стоит задача не просто восстановить работу посольства, а не допустить обострения международного конфликта. Ситуация накалена, давление растет, и времени на раздумья практически нет.

Помогать ему будет оперативник Сергей Ненашев, работающий вне официальных рамок. Один действует через переговоры, второй — через скрытые операции, и именно на этом контрасте держится вся динамика.

Постепенно становится ясно, что ставки куда выше, чем кажется на первый взгляд.

Когда выходят серии и где смотреть

Премьера состоится 29 апреля на Okko, и сериал сразу задает быстрый темп:

1, 2, 3 серии — 29 апреля

4 серия — 6 мая

5 серия — 13 мая

6 серия — 20 мая

7 серия — 27 мая

8 серия — 3 июня

Всего запланировано 8 серий, без затянутых линий и лишних сцен. В ролях — Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Юрий Беляев и Ольга Ломоносова, что уже задает уровень. Если проект удержит напряжение, «Берлин’23» вполне может стать тем самым сериалом, который включают «на один эпизод» и досматривают до конца сезона за вечер.