Что посмотреть, если нравится «Мистер Ноготь»: 3 российских сериала, где герои начинают жизнь заново — в №2 тоже есть Робак

Сериальный топ прямо сейчас по рейтингам возглавляет легкая комедия «Мистер Ноготь». Оказалось, что зрители подустали от драм и детективов и соскучились по жизнеутверждающим историям о простых людях.

Мы собрали еще три таких проекта, в которых герои начинают жизнь сначала.

«Первокурсницы»

Спустя два десятилетия Жанна и Настя наконец решаются осуществить то, что когда‑то пообещали друг другу в новогоднюю ночь. В 2000‑м, сидя в тесной комнате общежития, они мечтали о собственном ресторане на берегу моря. Но жизнь раскидала подруг по разным углам, не дав исполнить задуманное.

Настя оставила учёбу после первого курса ради рождения близнецов. Жанна с головой ушла в череду романов и браков, каждый из которых заканчивался разочарованием.

Встреча спустя годы застаёт обеих в момент опустошения. Сыновья Насти уходят в армию, и её дом впервые за долгое время погружается в тишину. Жанна снова застаёт мужа за изменой.

Подруги решают вернуться туда, где всё начиналось, — в тот самый вуз, в ту же общагу, на тот же первый курс. Сорокалетним первокурсницам предстоит заново учиться сдавать сессии, соседствовать с восемнадцатилетними и выдерживать их недоумённые взгляды.

«Киберпапа»

Опытный сварщик Игнат теряет работу из‑за совершенно дурацкого стечения обстоятельств. Казалось бы, хуже некуда. Но дома его ждёт новый удар: супруга Марина по неосторожности вкладывает все семейные накопления в финансовую пирамиду, которая в одночасье лопается.

Игнат оказывается на мели и без малейшего представления о том, где взять деньги. И тут его пасынок Саня предлагает неожиданный вариант — участие в киберспортивном турнире с призовым фондом в два миллиона рублей.

Погружаясь в мир киберспорта, Игнат учится слышать подростков, понимать их страхи и амбиции. Так сварщик превращается в настоящего киберпапу.

«Сестры»

Сёстры Ирина, Ольга и Маша давно не вспоминали, что когда‑то были семьёй. Отец сумел так выстроить отношения с дочерями, что каждая чувствовала себя лишней и ненужной.

С годами они разъехались, обзавелись своими жизнями и почти перестали общаться. Общим осталось лишь воспоминание об отце, и оно было не из приятных. А потом он умер. И оставил им автосервис.

Теперь трём совершенно разным женщинам предстоит вместе управлять бизнесом, в котором работает сорок мужчин. Ирина привыкла решать вопросы быстро и без сантиментов — в Москве она построила карьеру и знает цену деньгам.

Ольга, учительница из небольшого Ртищево, витает в облаках и плохо представляет, что такое рентабельность. А Маша из Саратова отлично умеет стричь, красиво говорить о чужих желаниях, но свои мечты уже давно задвинула в дальний угол из-за пьющего мужа.