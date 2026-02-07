Что порочное и запретное не показали в сериале «Великолепны век»: как становились наложницами султана

Султанский гарем — мир роскоши и тайн, населенный прекрасными пленницами. Известно, что начиная с XVI века османские правители отказались от браков с принцессами европейских и тюркских кровей, предпочитая выбирать наложниц из числа рабынь. Их доставляли в Стамбул морем и сушей, с невольничьих рынков и из завоеванных земель.

Как на самом деле

Интересно, что ислам запрещает обращать в рабство мусульманок. Именно поэтому Хюррем-султан, получив свободу, отстояла свое право не являться на хальвет, как было показано в сериале «Великолепный век».

Основную часть наложниц составляли девушки албанского, греческого, славянского и грузинского происхождения. Считалось, что самых красивых рабынь султану преподносили крымские ханы и влиятельные визири, стремясь заслужить его расположение и укрепить свое положение при дворе.

Щекотливые моменты

Прибывших в гарем девушек тщательно осматривали. Первым делом их обследовал врач, оценивая состояние здоровья. Затем повитуха устанавливала, является ли девушка девственницей.

Большое внимание уделялось пропорциям тела, его гармоничности и отсутствию дисбаланса. Например, Хюррем исторически описывают как миниатюрную и изящную женщину, начавшую полнеть лишь после сорока лет.

Безопасность султана была превыше всего. Наложниц проверяли на наличие различных заболеваний, используя весьма необычный метод: к их телу подсаживали вшей. Считалось, что у больных проказой, чумой и холерой эти насекомые не приживаются. Помимо физического здоровья, оценивалось и психологическое состояние. Излишняя болтливость или храп считались нежелательными качествами.

Подготовка

Успешно прошедшие все проверки наложницы отправлялись на карантин, после чего начиналось их обучение языкам, танцам, игре на музыкальных инструментах и поэзии.

Если выбор султана падал на одну из красавиц, ее ждала баня и ряд косметических процедур, включая эпиляцию и нанесение благовоний. Затем ее вели по «золотому пути» к повелителю. Если после ночи любви девушка беременела, начиналась подготовка к родам. Рождение сына практически лишало ее права на дальнейшие интимные отношения с султаном, в то время как рождение дочери позволяло надеяться на продолжение связи, если на то будет желание падишаха. Но с Хюррем эти правила были нарушены.

Этот устоявшийся порядок навсегда изменила рыжеволосая Хюррем. Она стала первой и единственной, кто добился статуса хасеки, родила Сулейману дочь и четверых сыновей, и, наконец, вышла за него замуж, что до нее было немыслимо для простой наложницы.