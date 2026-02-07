Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что порочное и запретное не показали в сериале «Великолепны век»: как становились наложницами султана

Что порочное и запретное не показали в сериале «Великолепны век»: как становились наложницами султана

7 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Великолепный век»

Загадки гарема султана.

Султанский гарем — мир роскоши и тайн, населенный прекрасными пленницами. Известно, что начиная с XVI века османские правители отказались от браков с принцессами европейских и тюркских кровей, предпочитая выбирать наложниц из числа рабынь. Их доставляли в Стамбул морем и сушей, с невольничьих рынков и из завоеванных земель.

Как на самом деле

Интересно, что ислам запрещает обращать в рабство мусульманок. Именно поэтому Хюррем-султан, получив свободу, отстояла свое право не являться на хальвет, как было показано в сериале «Великолепный век».

Основную часть наложниц составляли девушки албанского, греческого, славянского и грузинского происхождения. Считалось, что самых красивых рабынь султану преподносили крымские ханы и влиятельные визири, стремясь заслужить его расположение и укрепить свое положение при дворе.

Щекотливые моменты

Прибывших в гарем девушек тщательно осматривали. Первым делом их обследовал врач, оценивая состояние здоровья. Затем повитуха устанавливала, является ли девушка девственницей.

Большое внимание уделялось пропорциям тела, его гармоничности и отсутствию дисбаланса. Например, Хюррем исторически описывают как миниатюрную и изящную женщину, начавшую полнеть лишь после сорока лет.

Безопасность султана была превыше всего. Наложниц проверяли на наличие различных заболеваний, используя весьма необычный метод: к их телу подсаживали вшей. Считалось, что у больных проказой, чумой и холерой эти насекомые не приживаются. Помимо физического здоровья, оценивалось и психологическое состояние. Излишняя болтливость или храп считались нежелательными качествами.

Подготовка

Успешно прошедшие все проверки наложницы отправлялись на карантин, после чего начиналось их обучение языкам, танцам, игре на музыкальных инструментах и поэзии.

Если выбор султана падал на одну из красавиц, ее ждала баня и ряд косметических процедур, включая эпиляцию и нанесение благовоний. Затем ее вели по «золотому пути» к повелителю. Если после ночи любви девушка беременела, начиналась подготовка к родам. Рождение сына практически лишало ее права на дальнейшие интимные отношения с султаном, в то время как рождение дочери позволяло надеяться на продолжение связи, если на то будет желание падишаха. Но с Хюррем эти правила были нарушены.

Этот устоявшийся порядок навсегда изменила рыжеволосая Хюррем. Она стала первой и единственной, кто добился статуса хасеки, родила Сулейману дочь и четверых сыновей, и, наконец, вышла за него замуж, что до нее было немыслимо для простой наложницы.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Нет, не Хюррем: историки нашли доказательства, что именно Мустафа виновен в казни Ибрагима Нет, не Хюррем: историки нашли доказательства, что именно Мустафа виновен в казни Ибрагима Читать дальше 7 февраля 2026
Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана Читать дальше 6 февраля 2026
«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана «Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана Читать дальше 6 февраля 2026
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей «Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей Читать дальше 5 февраля 2026
Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается Читать дальше 8 февраля 2026
«Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем «Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем Читать дальше 7 февраля 2026
Все ли выжили после отравления и кто виноват? Спойлеры к новой серии «Клюквенного щербета» Все ли выжили после отравления и кто виноват? Спойлеры к новой серии «Клюквенного щербета» Читать дальше 6 февраля 2026
«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10 «Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10 Читать дальше 6 февраля 2026
3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала 3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала Читать дальше 8 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше