Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела»

4 января 2026 15:42
Кадр из сериала «Первый отдел»

Осталось совсем немного до продолжения истории.

Январь на НТВ — это не про сюрпризы, а про стратегию. Канал методично расчищает сетку, возвращает знакомые проекты и подводит зрителя к главной ставке сезона. Всё, что выходит сейчас, — пролог к тому самому моменту, которого аудитория ждёт уже несколько месяцев.

Январь начинается с проверенной классики

С первых чисел нового года НТВ делает ставку на узнаваемость. С 5 по 11 января в дневной сетке появляется «Мухтар. Он вернулся» — двадцать серий, рассчитанные на максимально широкую аудиторию. Это комфортный, привычный сериал, который работает как фон и как якорь для зрителей старой школы.

«Первый отдел» — постепенный разгон

Настоящий разогрев начинается вечером. С 5 по 11 января в 19:30 канал запускает повтор второго сезона «Первого отдела». Затем, с 12 по 25 января, уже в прайм-тайме (20:00) выходит третий сезон — сразу 24 серии подряд. НТВ явно не торопится, но действует по выверенной схеме: напомнить, втянуть, вернуть эмоциональную связь с героями.

Повтор четвёртого сезона как логичный мост

Дальнейший ход легко читается. С 26 января стартует повтор «Первого отдела 4», который продлится до 13 февраля. Это не просто затычка в сетке, а осознанная подготовка аудитории к продолжению. Четвёртый сезон был ключевым — и по драматургии, и по реакции зрителей, поэтому его возвращение выглядит абсолютно логичным.

Когда ждать «Первый отдел 5»

Если следовать этой логике, премьера пятого сезона стартует в понедельник, 16 февраля. Идти он будет до 6 марта — все тридцать серий, без растягиваний и пауз. НТВ снова выбирает формат плотного показа, делая ставку на вовлечённость и эффект «не оторваться».

Итог

Зимне-весенний сезон для НТВ выстроен вокруг одного проекта. Всё, что мы видим в январе, — это аккуратная подводка к «Первому отделу 5», который канал явно рассматривает как флагман первой половины года. Без резких движений, но с холодным расчётом — стратегия понятная и, судя по прошлым сезонам, вполне рабочая.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
