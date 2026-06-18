Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Выжил ли Барс? И что ждет Полину? Узнала, что покажут в продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»

Выжил ли Барс? И что ждет Полину? Узнала, что покажут в продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»

18 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Эта мелодрама стала главной новинкой весны 2026 года.

Фильм «Твое сердце будет разбито» в 2026 году стал хитом российского кинопроката. И все, кто уже посмотрел его, знают, что концовка у проекта получилась открытой, и уже анонсировано продолжение.

Я прочитала вторую часть дилогии и расскажу, чем закончилась культовая история Анны Джейн. Приготовьтесь к спойлерам про то, как закончится история Полины и Барса!

«По осколкам твоего сердца»

Вторая часть книжной дилогии называется «По осколкам твоего сердца». События развернутся спустя три года после финала первой части. Полина до сих пор страдает после смерти Димы, но это не мешает ей жить полноценной жизнью. Теперь она — другая, более смелая и сильная.

Полина нарушила запреты и сама участвует в гонках под псевдонимом Рысь. Она совсем отдалилась от семьи и общается только с Лехой и Диларой. И совершенно случайно она узнает, что Дима жив и вынужден скрываться под другими именем.

Что стало с Барсом?

В конце первой части Полина узнает, что Дима попал в авиакатастрофу — погибла вся его семья. Но это была лишь инсценировка смерти, ведь отец Барсова хотел скрыться от своего давнего врага. Три года парень прожил с отцом, его новой женой и сестрами за границей.

Но старое дело отца вынуждает его вернуться в родной город. Там он и сталкивается с Полиной. Эта встреча разворачивает цепочку событий, в результате которой будут раскрыты тайны прошлого и свершится долгожданная месть.

Чем закончится история Полины и Барса?

Не буду выдавать много спойлеров, но парочку ждет счастливый финал. Съемки второго фильма начнутся совсем скоро, и зрители смогут увидеть историю на экране. Полине удастся примириться с мамой, разобраться с отчимом, наладить отношения Лехи и Дилары и разрешить давний спор с Русланом.

Предвкушаю, что вторая часть будет даже популярнее первой, ведь она более напряженная и взрослая — главные герои уже не школьники, и их проблемы стали взрослыми.

Фото: Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны Если вас покорил «Леший» на НТВ, ловите еще 2 детектива с той же атмосферой: крутой герой, глушь и старые тайны Читать дальше 18 июня 2026
Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали Читать дальше 18 июня 2026
В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок Читать дальше 16 июня 2026
После «Холопа 3» жду выхода исторического сериала с Биковичем про Петра I: одна из самых громких премьер XXI века После «Холопа 3» жду выхода исторического сериала с Биковичем про Петра I: одна из самых громких премьер XXI века Читать дальше 15 июня 2026
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы «Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы Читать дальше 19 июня 2026
Этот сериал 2026 года от HBO разорвал все шаблоны и получил 95% на RT: не драма и не фэнтези — что уже удивительно Этот сериал 2026 года от HBO разорвал все шаблоны и получил 95% на RT: не драма и не фэнтези — что уже удивительно Читать дальше 19 июня 2026
Не только новый сезон «Невского»: 3 самых ожидаемых сериала НТВ — есть и детектив с Паламарчуком Не только новый сезон «Невского»: 3 самых ожидаемых сериала НТВ — есть и детектив с Паламарчуком Читать дальше 19 июня 2026
Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: хорошо ли вы помните «Служебный роман» – ответьте на 7 вопросов Каждое утро в нашем заведении начинается с теста: хорошо ли вы помните «Служебный роман» – ответьте на 7 вопросов Читать дальше 19 июня 2026
Машков в «Ликвидации», безусловно, хорош, но вы видели эти 3 сериала? Тут его персонажи гораздо круче Гоцмана Машков в «Ликвидации», безусловно, хорош, но вы видели эти 3 сериала? Тут его персонажи гораздо круче Гоцмана Читать дальше 19 июня 2026
На ИВИ одна из главных новинок июня — исторический сериал: Москва 1960 года, полковник КГБ и черная оспа На ИВИ одна из главных новинок июня — исторический сериал: Москва 1960 года, полковник КГБ и черная оспа Читать дальше 19 июня 2026
Эти 3 серии «Маши и Медведя» смотрят даже взрослые — обрали миллионы просмотров: вот какую включают чаще всего Эти 3 серии «Маши и Медведя» смотрят даже взрослые — обрали миллионы просмотров: вот какую включают чаще всего Читать дальше 19 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше