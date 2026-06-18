Выжил ли Барс? И что ждет Полину? Узнала, что покажут в продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»

Фильм «Твое сердце будет разбито» в 2026 году стал хитом российского кинопроката. И все, кто уже посмотрел его, знают, что концовка у проекта получилась открытой, и уже анонсировано продолжение.

Я прочитала вторую часть дилогии и расскажу, чем закончилась культовая история Анны Джейн. Приготовьтесь к спойлерам про то, как закончится история Полины и Барса!

«По осколкам твоего сердца»

Вторая часть книжной дилогии называется «По осколкам твоего сердца». События развернутся спустя три года после финала первой части. Полина до сих пор страдает после смерти Димы, но это не мешает ей жить полноценной жизнью. Теперь она — другая, более смелая и сильная.

Полина нарушила запреты и сама участвует в гонках под псевдонимом Рысь. Она совсем отдалилась от семьи и общается только с Лехой и Диларой. И совершенно случайно она узнает, что Дима жив и вынужден скрываться под другими именем.

Что стало с Барсом?

В конце первой части Полина узнает, что Дима попал в авиакатастрофу — погибла вся его семья. Но это была лишь инсценировка смерти, ведь отец Барсова хотел скрыться от своего давнего врага. Три года парень прожил с отцом, его новой женой и сестрами за границей.

Но старое дело отца вынуждает его вернуться в родной город. Там он и сталкивается с Полиной. Эта встреча разворачивает цепочку событий, в результате которой будут раскрыты тайны прошлого и свершится долгожданная месть.

Чем закончится история Полины и Барса?

Не буду выдавать много спойлеров, но парочку ждет счастливый финал. Съемки второго фильма начнутся совсем скоро, и зрители смогут увидеть историю на экране. Полине удастся примириться с мамой, разобраться с отчимом, наладить отношения Лехи и Дилары и разрешить давний спор с Русланом.

Предвкушаю, что вторая часть будет даже популярнее первой, ведь она более напряженная и взрослая — главные герои уже не школьники, и их проблемы стали взрослыми.