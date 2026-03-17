Что не так с Маринетт: эта теория по «Леди Баг» вывела фанатов из себя — «чушь», «просто бесит»

17 марта 2026 07:00
Пользователи оставляют разгневанные комментарии.

«Леди Баг и Супер-Кот» оброс таким количеством фанатских теорий, что их хватило бы на отдельный сериал. Поклонники пересматривают серии покадрово, ищут тайные смыслы в репликах и пытаются угадать, что авторы задумали на десять сезонов вперед.

Особое внимание — происхождению магических безделушек и скрытым связям между героями. Многие теории касаются будущих поворотов сюжета и того, как именно раскроются главные тайны. Некоторые версии разделяют фанатов на враждующие лагеря и вызывают споры, которые не утихают годами.

Семья Маринетт

Одна из популярных теорий среди фанатов «Леди Баг» касается происхождения главной героини. Некоторые считают, что Маринетт — не родная дочь Тома и Сабины, несмотря на очевидное сходство с матерью.

«Тут еще интересно перекликается с Лайлой Росси, у которой какая-то дикая ненависть к Маринетт. Мы же ничего не знаем о ее семье и прошлом. Вдруг они сестры?» — размышляют пользователи на форумах.

Но преданные поклонники сериала в ответ только злятся.

«Маринетт и ее родители — это сердце всего шоу. Они настоящие, и точка. Остальное — чушь», — отрезают одни.

«Эта теория просто бесит. Ни за что не поверю», — добавляют другие.

Маринетт в сюжете

Маринетт — самая обычная парижская школьница, живущая над семейной пекарней с мамой и папой. У нее франко-китайские корни, и она грезит карьерой модельера.

Но однажды утром все идет кувырком. Маринетт опаздывает в школу и по дороге чудом успевает выхватить из-под машины пожилого мужчину. Тот оказывается Мастером Фу — хранителем магических побрякушек, который именно так искал героя.

В благодарность за смелость он дарит девушке шкатулку с необычными сережками. Когда Маринетт их открывает, оттуда вылетает крошечная Тикки — квами, магическое создание. С этого момента девушка может превращаться в Леди Баг и защищать город.

Светлана Левкина
