Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека

Сейчас Юрий Стоянов и Татьяна Догилева встречаются на экране в образах «кровопийцы» деда Славы и Хранительницы из провинциального городка в «Вампирах средней полосы». Зрители и не подозревают, что за их безупречным актёрским дуэтом скрывается история давностью почти в полвека. А ведь когда‑то между ними вспыхнули совсем не служебные, а самые настоящие и бурные чувства.

Всё началось в 1974 году, когда оба поступили в ГИТИС. Молодой одессит Стоянов был настолько хорош собой, что девчонки с курса буквально теряли голову. Татьяна и мечтать не смела о взаимности с его стороны. Но судьба распорядилась иначе. Всё решил обычный учебный этюд — студентов поставили в пару, предложив разыграть несколько лирических сцен.

Совместная подготовка к занятиям быстро вышла за рамки учебной аудитории. Молодые люди сутками пропадали вместе — писали сценарии, репетировали, обсуждали каждую реплику.

Как позже признавалась актриса, они попросту «дорепетировались». Искромётная работа переросла в бурный роман. Влюблённые настолько погрузились в отношения, что перестали замечать всё остальное, включая собственные студенческие долги.

Когда мама Догилевой увидела зачётку дочери, сплошь усеянную тройками, она слегла от потрясения. Будущая актриса приняла волевое решение — предложила Юрию временно расстаться, чтобы подтянуть хвосты и успокоить родителей. Но гордый одессит воспринял это иначе. Он решил, что любимая просто хочет от него избавиться.

Разрыв дался ему невероятно тяжело. А уже на втором курсе, к всеобщему изумлению, Стоянов внезапно женился. Сейчас Догилева вспоминает ту историю без надрыва. А вот Юрий Стоянов, как пишет автор Дзен-канала «Кумиры наших и прошедших лет», до сих пор не любит возвращаться к этим воспоминаниям.