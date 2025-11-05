Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что на самом деле происходит в конце «Бугонии»: почему Мишель исчезает в шкафу и отдает приказ уничтожить Землю

Что на самом деле происходит в конце «Бугонии»: почему Мишель исчезает в шкафу и отдает приказ уничтожить Землю

5 ноября 2025 09:54
«Бугония»

Почему финальная сцена кажется такой странной и что на самом деле делает героиня Стоун.

Финал новой картины Йоргоса Лантимоса «Бугония» (2025) с Эммой Стоун стал главным поводом для обсуждений: зрители выходят из зала с вопросом, что именно произошло и почему сюжет в последний момент резко меняет масштаб — от корпоративной сатиры к инопланетной интервенции.

В фильме Мишель, руководитель фармацевтической компании Auxolith, долго играет роль собранной и вежливой бизнес-леди, пока ближе к финалу события не выходят из-под контроля и раскрывают настоящую природу героини.

Мишель — не человек: финальный поворот

Кульминация начинается после того, как срабатывает устройство на теле Тедди — и вскрывается портал в шкафу. Через него Мишель исчезает и оказывается на корабле.

Именно здесь становится ясно: все странности поведения — не выдумки параноиков, а признаки её истинного происхождения. Мишель — существо из Андромеды, которое лишь маскировалось под человека.

Почему она приказывает уничтожить Землю

На корабле Мишель отдаёт прямой приказ накрыть планету куполом и ликвидировать людей. Не ради завоевания и не из личной мести — её логика куда прозаичнее.

В фильме она произносит ключевую фразу:

«Как люди смогли стать такими бесчеловечными?»

Смысл финала — в том, что Мишель видит человечество как вид, утративший человечность, и считает, что планете нужен перезапуск.

Это не жестокая ирония и не победа сумасшедших конспирологов — наоборот. Лантимос подчёркивает: герои были правы случайно, потому что игнорировали очевидные признаки.

Почему фильм не про конспирологов

Важно, что история не оправдывает охоту на ведьм. Герои оказываются «правыми» не потому, что разоблачили Мишель, а потому что сами долго не замечали явных сигналов.

Лантимос показывает, насколько легко люди подменяют реальность собственными фантазиями и насколько не хотят видеть правду, когда она перед ними.

Что означает термин «бугония»

Название фильма — не игра слов, а прямая отсылка. В древности существовало представление: из тела убитого быка может возникнуть рой пчёл. Лантимос использует этот образ буквально.

Финал показывает, что мир очищается от «старого тела» — от человечества, потерявшего смысл существования, — чтобы затем, в теории, могло родиться что-то новое.

Не случайно инопланетяне, изучив Землю, решают, что спасать уже некого.

Итог смысла концовки

Финал «Бугонии» — не шок ради шока. Это логическое завершение истории о том, что человек, утративший человечность, перестаёт быть ценностью в чьих-то глазах.

Мишель — не мессия и не злодей: она катализатор. Чужая, но видящая то, чего не видят сами жители Земли, пишет popcornnews.ru.

Также прочитайте: Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?

Фото: Кадр из фильма «Бугония»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
А ведь такого ксеноморфа как Диакон больше не было: что стало с Чужим из «Прометея» А ведь такого ксеноморфа как Диакон больше не было: что стало с Чужим из «Прометея» Читать дальше 5 ноября 2025
Пока Шэрон Стоун перекидывала ногу, зрители уже забыли сюжет: так кто же все-таки был убийцей в «Основном инстинкте» Пока Шэрон Стоун перекидывала ногу, зрители уже забыли сюжет: так кто же все-таки был убийцей в «Основном инстинкте» Читать дальше 5 ноября 2025
Пеннивайз уехал из Дерри? Какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга Пеннивайз уехал из Дерри? Какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга Читать дальше 5 ноября 2025
У этого фильма от A24 идеальный рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes: «Новая "Тысяча и одна ночь" с Шахерезадой-феминисткой» У этого фильма от A24 идеальный рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes: «Новая "Тысяча и одна ночь" с Шахерезадой-феминисткой» Читать дальше 5 ноября 2025
Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром Читать дальше 5 ноября 2025
В новом «Хищнике» должна была вернуться настоящая звезда франшизы: почему режиссер передумал в последний момент В новом «Хищнике» должна была вернуться настоящая звезда франшизы: почему режиссер передумал в последний момент Читать дальше 5 ноября 2025
Почему Нео пожалел Архитектора в «Матрице»: судьба злодея осталась загадкой Почему Нео пожалел Архитектора в «Матрице»: судьба злодея осталась загадкой Читать дальше 5 ноября 2025
Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири? Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири? Читать дальше 5 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше