Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»?

В сцене, мимо которой легко проскочить, создатели «Матрицы» спрятали ключ ко всему пути Нео. Маленькая табличка над дверью у Пифии появляется в кадре на секунду, но именно она объясняет, почему Оракул говорит загадками, почему она «лжёт» Нео и почему её пророчества сбываются только после того, как герои принимают собственные решения.

Итак, что же там было написано? На табличке у Пифии выбито латинское Temet nosce — «Познай себя». Это прямое обращение к древнему храму Аполлона в Дельфах, где такая же фраза встречала тех, кто приходил за пророчествами.

Пифия не говорит героям правду — она подталкивает их увидеть её внутри себя. Нео приходит к ней за ответом, а уходит с ещё большим количеством вопросов, потому что именно сомнение становится стартом его пути. Он должен не услышать, кто он, а понять это сам.

И табличка над дверью объясняет её метод лучше любых слов: никакие пророчества не работают, пока человек не разберётся с тем, кто он есть на самом деле. Именно поэтому сцена длится секунду, а смысл — на весь фильм.

