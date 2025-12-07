Что можно посмотреть после «Волшебного участка»: еще 3 российских сериала, где реальным людям приходится уживаться с вурдалаками или пришельцами

Сказочный детектив «Волшебный участок» на экранах уже второй сезон. Зрители полюбили проект за его особую, почти домашнюю атмосферу, тонкий юмор и запутанные дела, которые расследуют необычные сыщики. С этой вселенной, где магия стала частью будней, действительно не хочется прощаться.

А чтобы время до новых серий пролетело незаметно, можно обратить внимание на другие сериалы, где в нашу привычную реальность точно так же врываются существа из легенд и параллельных миров.

«Очевидное невероятное»

«Очевидное невероятное» предлагает взглянуть на фантастику через призму милого провинциального городка. Великий Гусляр лишь кажется сонным и обычным, но на самом деле это место, где регулярно происходят настоящие чудеса: тут приземляются инопланетные костюмы, открываются порталы в параллельные миры, а с неба падают артефакты, позволяющие, например, обменяться телами. Все эти тайны бережно хранят местные жители.

Всё меняется, когда новым мэром назначают Эдуарда Белинского — уроженца Гусляра, уехавшего строить карьеру в Москву. Он полон амбициозных планов по превращению города в туристическую мекку.

А вот местные во главе с председателем ТСЖ Тимофеем Молодцовым изо всех сил стараются убедить его, что все чудеса остались в прошлом и показывать здесь попросту нечего.

Если «Волшебный участок» вращался вокруг сказочных существ вроде гномов и Бабы-Яги, то здесь фантастика носит более научно-приключенческий характер: пришельцы, путешествия во времени, говорящие золотые рыбки.

Всё это разворачивается в уютной, почти ностальгической атмосфере, напоминающей советскую действительность, в которую таинственным образом просочились элементы будущего. Юмор здесь светлый и добрый, что делает проект отличным выбором для семейного просмотра.

«И снова здравствуйте!»

«И снова здравствуйте!» — это история про бывшего киллера Бориса, который, устав от дел, решил сменить профессию и открыть кондитерскую. Но спокойная жизнь длилась недолго: его застрелили прямо у дверей дома.

Казалось бы, конец — но нет. Борис воскресает прямо на операционном столе на глазах у изумлённого студента-медика Артёма. Теперь этой неожиданной парочке, которая постепенно становится друзьями, предстоит выяснить, кто же так настойчиво пытался отправить решалу на тот свет.

Как и в «Волшебном участке», здесь хватает остроумного чёрного юмора и зрелищных разборок. Правда, никаких сказочных существ тут нет — только одно ключевое допущение: Борис оказался бессмертным.

И он совсем не спешит в рай или ад, потому что и на земле у него осталось немало незавершённых дел. В итоге, несмотря на криминальный антураж, сериал превращается в по-настоящему тёплую и даже семейную историю.

«Карамора»

«Карамора» переносит зрителей в Россию начала XX века, где революционная борьба переплетается с древним ужасом. Анархиста Карамору обвиняют в предательстве, а его возлюбленная Алина гибнет в этой схватке.

Но в самый трагический момент появляется загадочный мужчина в чёрном — Руневский, который с леденящей жестокостью расправляется со всеми, кроме самого Караморы. Выясняется, что пули не берут этого странного незнакомца, и герою приходится спасаться бегством.

Поразмыслив, Карамора приходит к шокирующему выводу: настоящая власть в стране принадлежит не людям, а вурдалакам. И, возможно, его Алина не погибла, а была обращена в одну из них.

Проект Данилы Козловского — это беспрецедентный для российского сериального формата микс жанров: здесь и историческая драма, и мрачное фэнтези, и хоррор, и даже романтическая линия. Сериал стоит смотреть не только за динамичный экшен и захватывающий сюжет, но и за безупречно воссозданную атмосферу эпохи, в которой сверхъестественное выглядит пугающе убедительно.

Ранее портал «Киноафиша» писал про спойлеры 2 сезона проекта.