Что лишнее попало в кадр: 3 интересных места, где снимали «Место встречи изменить нельзя»

Где в Москве и за её пределами снимали сцены из культового детективного сериала «Место встречи изменить нельзя» — всегда вызывает интерес у зрителей. Мы расскажет вам о трех интересных локациях.

Управление МУРа оказалось снято в двух городах

В фильме отдел по борьбе с бандитизмом, куда Шарапов приходит к Жеглову, выглядел очень достоверно. Улицы и наружные сцены действительно снимали на Петровке, в настоящем здании ГУВД. Режиссёру Станиславу Говорухину удалось получить разрешение на съёмки на территории ведомства.

Однако кабинетные сцены делали не в тех же помещениях. На территорию ГУВД съёмочную группу не пустили, и интерьер Управления воссоздали в павильоне. Причём декорации строили в Одесской киностудии — тысячи километров от Москвы. От этого фильм не потерял своей правдоподобности.

В 2018 году героям картины поставили памятник напротив Главного управления МВД на Петровке. История здания глубже: в XIX веке здесь находились Петровские казармы, а за ними стоял храм Знамение, основанный в XVII веке.

Шарапов прошёл мимо киоска из будущего

В начале первой серии Шарапов идёт в отдел и останавливается, чтобы пропустить машину. За его спиной заметен киоск «Союзпечать». Зрители могли удивиться, потому что в Москве в августе 1945 года таких киосков ещё не было. Они появились значительно позже, а фильм снимали в 1978 году, когда «Союзпечать» уже стоял практически на каждом углу.

Пока Шарапов идёт, звучит песня Леонида Утёсова «Дорога на Берлин», в тексте которой упоминаются Брянская, Минская и Брестская улицы. Но сам Шарапов по ним не идёт: эпизод снимали на проспекте Маркса, который сегодня называется Театральный проезд. Его легко узнать по арке, соединяющей его с Третьяковским проездом.

Трамвай с номером 2170 снялся в нескольких фильмах

Сцена с Векшиным, приехавшим из Ярославля и назначившим встречу с бандитом у пруда на Чистопрудном бульваре, снималась рядом с водоёмом. Тогда там ещё курсировал трамвай. После преступления бандит вскочил в вагон и уехал.

Интересно, что номер вагона — 2170 — встречается не только в этом фильме. Трамвай с этим номером заметен и в «Покровских воротах», и в «Законном браке», и в «Холодном лете 53-го», и в «Брызгах шампанского», а также в экранизации «Мастера и Маргариты». Этот вагон действительно ходил по маршруту с 1940 года и использовался более тридцати лет. В 1974 году его сняли с линии и передали на Мосфильм как реквизит.