Что известно о сериале «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»: точная даты выхода, сюжет и герои (финал состоится 4 мая)

6 апреля 2026 15:13
Кадр из сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»

Премьера первого сезона состоится на Disney+.

Есть дата, которую фанаты «Звездных войн» уже разбирают по календарям. Дарт Мол возвращается не эпизодом и не флешбеком, а полноценной историей, которая закрывает большой пробел в его биографии.

Речь о сериале «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», и по первым данным это один из самых мрачных проектов франшизы за последние годы.

«Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», 2026 — график и команда

Премьера первого сезона состоится 6 апреля 2026 года на Disney+. Сезон включает 10 эпизодов, их будут выпускать по две серии в неделю. Финал назначен на 4 мая, что отсылает к неофициальному дню «Звездных войн».

  • 1–2 серии — 6 апреля (сегодня)
  • 3–4 серии — 13 апреля
  • 5–6 серии — 20 апреля
  • 7–8 серии — 27 апреля
  • 9–10 серии — 4 мая

Производством занималась анимационная студия Lucasfilm в Сан-Франциско. Шоураннер и главный сценарист проекта Мэтт Мичноветц, работавший над «Войнами клонов» и «Бракованной партией». В создании использовали раскадровку, motion capture для боевых сцен и финальную анимацию, что приближает проект к «живым» сериалам по уровню проработки.

Сюжет, персонажи и детали

Действие разворачивается после событий «Войн клонов». Мол сбегает во время хаоса Приказа 66 и скрывается на планете Джаникс. Локацию описывают как смесь Готэма и Метрополиса, где формально есть власть, но ключевую роль играют криминальные синдикаты.

Мол, лишённый статуса и армии, пытается заново построить влияние и создать преступную империю. Его голос вновь озвучил Сэм Уитвер. В центре сюжета также Девон Изара, бывший падаван, которую сыграла Гидеон Адлон.

Детектива Брандена Лоусона озвучил Вагнер Моура, номинант на «Оскар». За комедийную линию отвечает дроид 2B0T с голосом Ричарда Айоади.

В сериале появятся Инквизиторы во главе с Марроком. Проект получил рейтинг 16+, что указывает на более жёсткий тон, насилие и сложные моральные конфликты. История закроет период между «Войнами клонов» и «Повстанцами», показав трансформацию Мола в лидера преступного мира.

Екатерина Адамова
