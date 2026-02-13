Что ИИ знает о любви: мы попросили нейросеть выбрать 3 лучших фильма для Дня всех влюбленных — и вот что из этого вышло

Накануне 14 февраля кто-то судорожно бронирует столики, кто-то ломает голову над подарком, но многие в этот вечер делают выбор в пользу самого простого и верного сценария. Никуда не спешить, укутаться в плед и устроить кинопросмотр.

Кино в этот вечер работает почти как магия. Это идеальный способ быть вместе.

И да, выбор фильма в этот вечер — дело ответственное. Он должен не усыпить, не раздражать, не заставлять лезть в телефон. Мы попросили ИИ подобрать 3 лучших фильма на День всех влюбленных. Удивительно, но в этих вариантах не всегда есть хэппи-энд для героев: скорее переживания и расставания.

«Один день»

История, которая растянулась на двадцать лет. Каждый год — одна и та же дата, одни и те же люди, которые никак не поймут, что им быть вместе.

Фильм напоминает, что любовь часто прячется за дружбой, а судьба даёт шанс не единожды. Лучший выбор, чтобы вспомнить: иногда нужно не искать идеальный момент, а просто решиться.

От автора: такой вечер точно закончится слезами, ведь в финале главную героиню насмерть сбивает машина.

«Реальная любовь»

Стыдно признаться, но даже циники любят этот фильм. Несколько историй, переплетённых рождественским настроением, британским юмором и неловкостью первых признаний.

Тут есть всё: от смешного до трагичного, от премьер-министра до писателя, уехавшего во Францию за тишиной. Идеально, чтобы поверить в любовь снова.

От автора: историй с хэппи-эндами в ленте хватает, но есть и сложные переживания, к примеру, как в новелле с Кирой Найтли и Эндрю Линкольном, или в той драме о кризисе в семье, которую блестяще показали Алан Рикман и Эмма Томпсон.

«500 дней лета»

Честный разговор о том, что не каждая встреча заканчивается хэппи-эндом. Том встречает Саммер, Саммер не верит в любовь, зритель мечется между «они точно будут вместе» и «нет, это ловушка». Фильм хорош тем, что не врёт.

От автора: главные герои то расходились, то пробовали начать все заново, но в итоге не остались друг с другом.