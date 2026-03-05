Меню
Киноафиша Статьи «Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры

5 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Бог войны»

Автор оригинальной игры назвал образ Кратоса «глупым», но всё же верит в проект.

Пока поклонники обсуждают первый взгляд на сериал по God of War, самая громкая реакция пришла от человека, который стоял у истоков франшизы. Создатель игры Дэвид Джаффе публично раскритиковал дебютный трейлер экранизации от Prime Video — и не стал подбирать мягкие формулировки.

Резкая реакция автора

В ролике Кратос наблюдает за тем, как Атрей тренируется с луком. Именно этот кадр и вызвал недоумение Джаффе. В своём видео на YouTube он назвал изображение «ужасным образом» и добавил:

«Я уверен, что все очень стараются», — но при этом охарактеризовал увиденное как «такую тупость».

По его словам, Кратос выглядит «глупо», а Атрей — как «очень растерянный мальчик, у которого слишком много геля в волосах». Самым «оскорбительным» Джаффе счёл общий визуальный тон, который, по его мнению, не передаёт мощь персонажей.

При этом — доверие к шоураннеру

Несмотря на критику, Джаффе подчеркнул, что по-прежнему верит в проект. Он назвал шоураннера Рональда Д. Мура «потрясающим» и уточнил:

«Я не переживаю из-за шоу, но меня немного беспокоит вопрос: что это за ерунда?»

Часть фанатов также отметила, что экранные версии Кратоса и Атрея отличаются от игровых моделей. Впрочем, добиться телосложения, созданного графическим движком, в реальности практически невозможно.

Сериал по God of War сейчас находится в производстве. Учитывая успешные адаптации игр у стриминга, включая Fallout, возможно, окончательные выводы всё же стоит отложить до премьеры.

Фото: Кадр из сериала «Бог войны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
