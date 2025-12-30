Меню
«Что это за чвакающий шлепок?»: самый громкий провал Рязанова за 50 лет - рейтинг у фильма 2,7 и не спасли его ни Безруков, ни Гурченко, на Гафт

30 декабря 2025 08:56
Кадр из фильма «Карнавальная ночь 2» (2006)

Почему кинолента провалилась с треском?

Эльдар Рязанов — это обычно как тёплый плед и мандарины под ёлкой. Его «Ирония судьбы» и первая «Карнавальная ночь» давно стали частью культурного кода.

Но у этой истории есть продолжение, которое сегодня вспоминают с неловкой паузой. У «Карнавальной ночи 2» рейтинг всего 2.7 — и это звучит почти как диагноз.

Когда классика решила вернуться

В 2006 году Рязанов снял «Карнавальную ночь 2», вернувшись в тот самый Дом культуры. Теперь он носит имя Огурцова, а новым бюрократом стал господин Кабачков, которому противостоит бойкая Алёна Крылатова. На бумаге это выглядело как ностальгия с обновлённой обложкой. В кадре же магия почему-то не включилась.

Оригинал 1956 года до сих пор держит около 8.2 и ощущается живым. Там был задор и ощущение настоящего праздника. В продолжении вместо этого возникла странная телевизионная вялость. Праздник вроде пришёл, но забыл, зачем его звали.

Кадр из фильма «Карнавальной ночь 2» (2006)

«Чвакающий шлепок» как народный приговор

Зрители в комментариях быстро нашли слова. Самый известный отзыв звучит так:

«Что это за чвакающий шлепок? Да так, это ранее уважаемый, некогда талантливый режиссер свалился в очередной раз в лужу».

После такой формулировки фильму уже трудно что-то возразить. Многих смутили вялый сюжет и отсутствие фирменной рязановской иронии. Персонажи стали типичными, злодей проигрывал просто по сценарию, а редкая компьютерная графика выглядела неловко. Вместо сатиры и тепла получился холодный телеспектакль. И смотреть его было скорее мучительно, чем смешно.

Почему ностальгия не сработала

Фильм слишком старался быть похожим на первую часть. Вместо нового взгляда он копировал старую формулу, не учитывая, что мир давно изменился. Праздник, который в 1956-м рождался из дерзости и свежести, в 2006-м выглядел как повтор заезженного номера. Прошлое не захотело возвращаться по щелчку.

«Карнавальная ночь 2» не отменяет заслуг Рязанова, но она ясно показывает, что даже великие могут оступаться. Некоторые праздники лучше оставить в памяти, чем пытаться сыграть их ещё раз. Иначе вместо фейерверка получится тот самый чвакающий звук. А вы бы рискнули пересмотреть этот фильм сегодня?

Фото: Кадр из фильма «Карнавальная ночь 2» (2006)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
