ИИ показал, как будет выглядеть девчушка из «Маши и Медведя» в 40 лет: забудет про косолапого и вот чем займется (фото)

ИИ показал, как будет выглядеть девчушка из «Маши и Медведя» в 40 лет: забудет про косолапого и вот чем займется (фото)

26 января 2026 10:23
Кадр из сериала «Маша и медведь»

И там как-то не так все радостно, как в нынешней Вселенной.

К образу Маши из популярного мультсериала «Маша и Медведь» привыкли все: вечный двигатель, источник хаоса и персонаж, который не меняется годами. Но мы задали нейросети простой вопрос — что будет, если Маше исполнится 40 лет? Ответ получился неожиданно приземленным и даже немного тревожным.

В версии искусственного интеллекта Маша не «переросла» себя и не стала спокойной. Она просто сменила масштаб. Взрослая Маша работает там, где нужен быстрый ум, нервы и умение держать удар.

Организация детских проектов, кризисные ситуации, авралы — все, от чего другие бегут, для нее привычная среда. Она по-прежнему действует на опережение, говорит быстрее, чем думает окружающий мир, и легко берет ответственность, от которой остальные отмахиваются.

ИИ показал, как будет выглядеть девчушка из «Маши и Медведя» в 40 лет: забудет про косолапого и вот чем займется (фото)ИИ показал, как будет выглядеть девчушка из «Маши и Медведя» в 40 лет: забудет про косолапого и вот чем займется (фото)

С Медведем, по версии нейросети, они больше не живут вместе. Он выбрал тишину и порядок, она — движение и шум. Без скандалов и драм: просто два разных ритма. Они изредка созваниваются, поддерживая странное, но устойчивое равновесие между прошлым и настоящим.

Главное в этом образе — отсутствие сказки. У сорокалетней Маши нет идеального быта и «правильной» жизни. Зато есть ощущение, что она на своем месте. Нейросеть делает вывод простой и, возможно, не самый приятный: Маша не стала другой. Она просто выросла в человека, который по-прежнему неудобен, но удивительно полезен для окружающих.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
