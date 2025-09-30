В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля

У Юрия Стоянова сейчас наблюдается новый пик карьеры. Проекты с ним выходят буквально каждые полгода, а в графике съемок — еще с десяток картин.

Недавно выяснилось, что фильмографию звезды пополнит и лихая роуд-муви комедия. В Сети «Дедмобиль» уже в шутку сравнивают с «Форсажем» или «Такси».

Сюжет фильма «Дедмобиль»

В основу сюжета «Дедмобиля» легла история водителя-профессионала с тридцатилетним стажем. В самый неподходящий момент Валера остаётся без работы, а его верному псу требуется срочная дорогостоящая операция. В отчаянном поиске заработка герой сталкивается с необычным попутчиком — суперсовременным такси, оснащённым искусственным интеллектом.

Умная машина, способная самостоятельно передвигаться и поддерживать беседу, предлагает Валере взаимовыгодное сотрудничество. Ему предстоит стать «лицом» авто, притворяясь обычным водителем, и помочь автомобилю выполнить ключевую задачу — поднять рейтинг в системе.

В награду за удачное прикрытие герой получит все деньги, заработанные за время их необычных поездок.

Съемки фильма «Дедмобиль»

Съёмки комедийной ленты «Дедмобиль» уже запущены. Режиссёром проекта выступил Владимир Котт. В салоне умного такси зрители увидят Олесю Иванченко, Полину Денисову и других актёров. При этом создатели сохраняют интригу — чей же голос будет говорить от имени автомобиля с искусственным интеллектом, пока остаётся загадкой.

Как отмечает Юрий Стоянов, фильм станет ироничным высказыванием о современности.

«Технологии окружают нас повсюду, но они не умеют дарить душевное тепло. Мой герой Валера поначалу становится заложником цифрового прогресса, но в итоге именно человеческие качества помогают ему превзойти самую совершенную машину», — поделился актер.

Точная дата выхода картины пока не объявлена.

