В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля

30 сентября 2025 17:09
Кадр из фильма «Дедмобиль»

Дата премьеры ленты пока не сообщается.

У Юрия Стоянова сейчас наблюдается новый пик карьеры. Проекты с ним выходят буквально каждые полгода, а в графике съемок — еще с десяток картин.

Недавно выяснилось, что фильмографию звезды пополнит и лихая роуд-муви комедия. В Сети «Дедмобиль» уже в шутку сравнивают с «Форсажем» или «Такси».

Сюжет фильма «Дедмобиль»

В основу сюжета «Дедмобиля» легла история водителя-профессионала с тридцатилетним стажем. В самый неподходящий момент Валера остаётся без работы, а его верному псу требуется срочная дорогостоящая операция. В отчаянном поиске заработка герой сталкивается с необычным попутчиком — суперсовременным такси, оснащённым искусственным интеллектом.

Умная машина, способная самостоятельно передвигаться и поддерживать беседу, предлагает Валере взаимовыгодное сотрудничество. Ему предстоит стать «лицом» авто, притворяясь обычным водителем, и помочь автомобилю выполнить ключевую задачу — поднять рейтинг в системе.

В награду за удачное прикрытие герой получит все деньги, заработанные за время их необычных поездок.

Кадр из фильма «Дедмобиль»

Съемки фильма «Дедмобиль»

Съёмки комедийной ленты «Дедмобиль» уже запущены. Режиссёром проекта выступил Владимир Котт. В салоне умного такси зрители увидят Олесю Иванченко, Полину Денисову и других актёров. При этом создатели сохраняют интригу — чей же голос будет говорить от имени автомобиля с искусственным интеллектом, пока остаётся загадкой.

Как отмечает Юрий Стоянов, фильм станет ироничным высказыванием о современности.

«Технологии окружают нас повсюду, но они не умеют дарить душевное тепло. Мой герой Валера поначалу становится заложником цифрового прогресса, но в итоге именно человеческие качества помогают ему превзойти самую совершенную машину», — поделился актер.

Точная дата выхода картины пока не объявлена.

Ранее портал «Киноафиша» писал про фильм со Стояновым, который сорвал кассу этим летом.

Фото: Кадры из фильма «Дедмобиль» (2026)
Светлана Левкина
