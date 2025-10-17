Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что еще за лишний Бункер? 2 момента, которые так и не поняли зрители в «Укрытии»

Что еще за лишний Бункер? 2 момента, которые так и не поняли зрители в «Укрытии»

17 октября 2025 07:00
Кадр из сериала «Укрытие»

Ответы на эти вопросы не найдены.

Сериал «Укрытие» опирается на серию книг Хью Хауи, но читали их далеко не все зрители. Кроме того, сценаристы часто допускали себе вольное обращение с первоисточником.

Именно поэтому некоторые вопросы после финала второго сезона остались тайной даже для поклонников, полностью погруженных в историю. «Укрытие» уже продлили сразу на третий и четвёртый сезоны, но дату премьеры пока не сообщили. Поэтому фанаты ищут ответы самостоятельно.

Куда ведут тоннели?

Во время изучения архивных документов Бернард и Лукас делают неожиданное открытие. Они находят секретные чертежи нижних уровней бункера. Согласно схемам, от основного убежища отходит сеть скрытых тоннелей.

Направление этих подземных путей остается полной загадкой. Возможно, они соединяют разные укрытия между собой. Или же ведут на поверхность, что кажется особенно интригующим. Не исключено и их совершенно особое предназначение.

Важно, что все эти проходы тщательно замаскированы. Их существование скрывается от большинства обитателей.

В одной из сцен мелькает загадочная деталь — буровая установка в глубинах бункера. Это наводит на мысль о возможности создания новых тоннелей. Возможно, в следующем сезоне герои попытаются проложить собственный путь к свободе.

Кадр из сериала «Укрытие»

Для чего был нужен дополнительный бункер?

Бернард явно обладает более полной информацией об Укрытиях. Он сознательно скрывает важные детали от других обитателей. На это указывает его разговор с Лукасом после расшифровки архива.

Лукас делится открытием о пятидесяти официальных бункерах. Однако это известие не становится неожиданностью для Бернарда. Более того, он сообщает о существовании дополнительного, пятьдесят первого Укрытия.

Назначение этого секретного объекта остается нераскрытым. По версии автора Дзен-канала «Киновед в штатском», там могут скрываться потомки создателей всей системы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему герои ходят сотни этажей пешком.

Фото: Кадры из сериала «Укрытие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся Читать дальше 17 октября 2025
А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи Читать дальше 15 октября 2025
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Читать дальше 14 октября 2025
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили Читать дальше 14 октября 2025
Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами» Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами» Читать дальше 14 октября 2025
По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану Читать дальше 18 октября 2025
Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот) Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот) Читать дальше 17 октября 2025
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед Читать дальше 17 октября 2025
40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта 40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта Читать дальше 17 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше