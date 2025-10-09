Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?

Меню
9 октября 2025 19:35
Кадр из мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Фанаты удивлены релизом.  

Скорая премьера ленты «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» поразила многих зрителей, не знакомых с оригинальной мангой. Полнометражка, посвященная романтической встрече и общению главного героя с официанткой, странно смотрится на фоне типичных безумных битв проекта. Некоторые даже предположили, что «История Резе» не канон, а вольная фантазия авторов.

Но это не так. Оригинальная арка Резе была освещена в манге шесть лет назад, в сентябре 2019 года. Она охватывает тома 6 и 7, с главы 39 по 53. Всего 14 глав, но в таком небольшом сюжете есть все что нужно для хорошей экранизации.

Кадр из мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

История разворачивается непосредственно там, где закончился первый сезон аниме, после того как Дэндзи захватили Человека-Катану и взял его под стражу. Это положило начало периоду затишья для Дэндзи, пока он обустраивается в своей новой — сравнительно комфортной — жизни охотника на демонов в Бюро Общественной Безопасности.

В один из своих выходных он попадает под дождь, который вынуждает его укрыться в ближайшей телефонной будке. Там же прячется и милая молодая девушка с фиолетовыми волосами. Так Дэндзи встречает Резе.

Арка начинается как трогательная и душевная «лавстори» — то, что так нужно Дэндзи. Но, к несчастью, его личность как Человека-Бензопилы в конечном итоге вклинивается в эти отношения.

История Резе определенно является канонической для вселенной, а значит, фильм обязателен к просмотру для любого фаната этого аниме.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какой демон Резе из «Человека-бензопилы».

Фото: Кадры из мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
