Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что было с Гэндальфом до событий «Властелина Колец» и «Хоббита»? Гораздо больше тайн, чем успели показать Джексон и Толкин

Что было с Гэндальфом до событий «Властелина Колец» и «Хоббита»? Гораздо больше тайн, чем успели показать Джексон и Толкин

24 ноября 2025 15:42
Кадр из фильма «Властелин Колец»

История, в которой он вовсе не дед с посохом, а дух невероятной силы.

Миллионы фанатов «Властелина колец» и «Хоббита» знают Гэндальфа как того самого мага, который вовремя появляется, подкидывает загадку и спасает половину Средиземья.

Но мало кто задумывается, что было с ним до событий этих историй, и почему за образом сутулого старика прячется одно из самых древних существ мира.

Когда Гэндальф ещё не был Гэндальфом

Когда-то он носил имя Олорин и жил в Валиноре среди тех, кто создавал саму реальность. Его учили не боевым приёмам, а умению замечать боль, утешать и направлять. От Ниэнны он взял сострадание, от Лориэна — способность видеть то, что другим только снится. И потому выбрал путь влияния без силы.

Почему он решил уйти из Валинорa

Когда тень Саурона снова поднялась, Олорин не стремился к славе и не рвался к командованию. Он пришёл в Средиземье последним, в образе самого неприметного из магов. Но именно на него Кирдан Корабел без колебаний возложил эльфийское кольцо огня — потому что увидел под серым плащом того, кому можно доверять пламя.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Первый шаг к великой войне

Ещё задолго до Бильбо Гэндальф обошёл пол-мира, проверяя, где сгущается тьма. Он первым вошёл в Дол Гулдур и понял: некромант за его стенами — не просто тёмный колдун. Но пока Совет мудрых сомневался, он собирал по крупицам историю угрозы, которую остальные не хотели замечать, пишет автор Дзен-канала ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ

Почему он поверил в хоббитов

Парадоксально, но именно маленькие жители Шира показались ему самой надёжной силой. Без амбиций, без пафоса, но с редкой стойкостью. Он давно знал: мир иногда спасают не те, кто громко размахивает мечом, а те, кто просто умеет держать слово.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые Думаете, Толкин обожал битвы и Балрога? А он хранил в сердце совсем другие сцены из «Властелина колец» — вот 2 самые любимые Читать дальше 25 ноября 2025
Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона Читать дальше 23 ноября 2025
Кем стал сын Драко Малфоя из «Гарри Поттера»? Его судьба повернулась так, что он превзошел и отца, и деда Кем стал сын Драко Малфоя из «Гарри Поттера»? Его судьба повернулась так, что он превзошел и отца, и деда Читать дальше 23 ноября 2025
Собирали Братство, шли в Мордор: почему нельзя было просто спрятать Кольцо Всевластия от Сарумана в лесу или океане Собирали Братство, шли в Мордор: почему нельзя было просто спрятать Кольцо Всевластия от Сарумана в лесу или океане Читать дальше 21 ноября 2025
«Какая гадость! Эта ваша заливная рыба!»: 10 самых народных фраз из «Иронии судьбы» «Какая гадость! Эта ваша заливная рыба!»: 10 самых народных фраз из «Иронии судьбы» Читать дальше 25 ноября 2025
Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Читать дальше 25 ноября 2025
Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом Читать дальше 25 ноября 2025
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT Читать дальше 25 ноября 2025
Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы» Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы» Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше