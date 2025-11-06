Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма

Меню
6 ноября 2025 17:09
Кадр из фильма «Титаник»

В Сети нашли похожий смысл у двух отдельных картин. 

Иногда поклонники кино неожиданно связывают разные франшизы. Поводом могут стать общие актеры, схожие жанры или отдельные детали. Так рождаются совершенно новые и подчас необычные трактовки известных сюжетов.

Например, некоторые зрители искренне считают «Великого Гэтсби» скрытым сиквелом «Титаника». По этой версии, Джек все же выжил в ледяных водах и сумел полностью перевоплотиться в нового человека.

Связь фильмов

Безусловно, оригинальный роман о Гэтсби был создан за много лет до истории «Титаника». Однако это не мешает зрителям строить увлекательные параллели между кинолентами.

В экранизации Джей Гэтсби в исполнении Леонардо ДиКаприо крайне скупо рассказывает о своей биографии. Он лишь вскользь упоминает о бедном прошлом и службе на корабле. Возможно, под этим скрывается другая личность — Джек Доусон, которому посчастливилось выжить при кораблекрушении.

Как выжил Джек

Механизм спасения Джека остается предметом догадок. Возможно, юноша сознательно притворился безжизненным, чтобы Роза отпустила его. Или же он действительно потерял сознание, но позже был спасен подошедшими шлюпками.

«Он спас Розу от нежелательного брака и гибели от пуль Хокли, а затем притворился мёртвым, испугавшись семейной жизни и конца влюбленности. Джек инсценировал свою смерть, а затем вернулся в шлюпку. Роза сама говорит, что из воды вытащили шестерых, при этом она точно не видела кто эти остальные пятеро, так как находилась в сильнейшем шоке», — пишет автор Дзен-канала «КиноФонТриер».

Сходства Джека и Гэтсби

Согласно этой теории, Джек сумел добраться до Америки. За десять лет он разбогател и под именем Гэтсби начал устраивать пышные приемы.

Однако его прежние привычки сохранились. Гэтсби предстает настоящим романтиком, постоянно придумывающим эффектные жесты для завоевания внимания.

Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Он ценит искусство и подвержен эмоциональным порывам. Особый интерес вызывает его фобия — страх перед бассейнами. Возможно, вода напоминала ему о самом травматичном переживании в жизни.

Отсюда возникает еще одна версия. Может быть, все эти вечеринки устраивались не ради Дейзи? Подлинной целью Джека могло быть воссоединение с Розой.

К тому времени она стала известной актрисой, о чем свидетельствуют финальные кадры «Титаника». Поэтому ее появление на таком громком мероприятии выглядело бы вполне вероятным. А Джек терпеливо ждал.

Ранее портал «Киноафиша» писал, мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась.

Фото: Кадры из фильмов «Великий Гэтсби» (2013), «Титаник» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
