Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что будет с Хватателем и Финни: создатель «Черного телефона 2» назвал условие для триквела

Что будет с Хватателем и Финни: создатель «Черного телефона 2» назвал условие для триквела

23 октября 2025 10:00
Кадр из фильма «Чёрный телефон 2» (2025)

Режиссер оказался очень принципиальным.

После триумфального старта «Чёрного телефона 2», прервавшего череду неудач Blumhouse, появились слухи о продолжении истории. Однако режиссёр Скотт Дерриксон выдвинул важное условие для работы над третьей частью.

«Чёрный телефон 3»

В интервью, взятом ещё до выхода второй части, Скотт Дерриксон поделился своим принципиальным подходом к возможному продолжению. Для него ключевым условием является абсолютная новизна концепции — будущий фильм не должен повторять уже использованные сюжетные ходы.

«Если вы хотите снимать триквел, то он должен быть намного лучше второго фильма, а тот, в свою очередь, обязан превосходить предыдущий по качеству. Мало у кого это получается», — отметил режиссер.

Кадр из фильма «Чёрный телефон 2» (2025)

«Чёрный телефон 2»

Первый «Чёрный телефон» 2021 года стал кассовым сюрпризом, собрав свыше 160 миллионов долларов при скромных затратах. Критики высоко оценили атмосферную напряжённость.

Идея сиквела родилась в переписке создателей. Автор оригинальной повести Джо Хилл написал Дерриксону лаконичное, но ёмкое сообщение: «Хвататель звонит Финну из ада». Эта фраза стала стимулом, побудившим режиссёра развить историю.

Мировая премьера второй части состоялась 17 октября, а зрители из стран СНГ смогут увидеть картину с 23 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2».

Фото: Кадры из фильма «Чёрный телефон 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой Читать дальше 23 октября 2025
Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Читать дальше 20 октября 2025
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Читать дальше 24 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
«У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война «У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война Читать дальше 23 октября 2025
Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного Читать дальше 22 октября 2025
Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей Читать дальше 22 октября 2025
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал «Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал Читать дальше 22 октября 2025
Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Читать дальше 21 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше