Что будет с Хватателем и Финни: создатель «Черного телефона 2» назвал условие для триквела

После триумфального старта «Чёрного телефона 2», прервавшего череду неудач Blumhouse, появились слухи о продолжении истории. Однако режиссёр Скотт Дерриксон выдвинул важное условие для работы над третьей частью.

«Чёрный телефон 3»

В интервью, взятом ещё до выхода второй части, Скотт Дерриксон поделился своим принципиальным подходом к возможному продолжению. Для него ключевым условием является абсолютная новизна концепции — будущий фильм не должен повторять уже использованные сюжетные ходы.

«Если вы хотите снимать триквел, то он должен быть намного лучше второго фильма, а тот, в свою очередь, обязан превосходить предыдущий по качеству. Мало у кого это получается», — отметил режиссер.

«Чёрный телефон 2»

Первый «Чёрный телефон» 2021 года стал кассовым сюрпризом, собрав свыше 160 миллионов долларов при скромных затратах. Критики высоко оценили атмосферную напряжённость.

Идея сиквела родилась в переписке создателей. Автор оригинальной повести Джо Хилл написал Дерриксону лаконичное, но ёмкое сообщение: «Хвататель звонит Финну из ада». Эта фраза стала стимулом, побудившим режиссёра развить историю.

Мировая премьера второй части состоялась 17 октября, а зрители из стран СНГ смогут увидеть картину с 23 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2».