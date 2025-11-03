Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что будет с Цири в 5 сезоне «Ведьмака»: разрушительный финал 8 серии оставил зрителей в состоянии немого шока

Что будет с Цири в 5 сезоне «Ведьмака»: разрушительный финал 8 серии оставил зрителей в состоянии немого шока

3 ноября 2025 20:33
Кадр из сериала «Ведьмак»

Пережить такое львенку из Цинтры будет непросто.

Финал четвёртого сезона «Ведьмака» оставил поклонников в полном смятении — не от экшена, а от тишины после бойни. Цири потеряла всё: друзей, уверенность, даже собственное «я». Её мнимое взросление обернулось катастрофой, и теперь впереди — не битвы, а внутреннее пепелище.

Будьте осторожны, впереди спойлеры!

Потеря как проверка судьбы

Лорен Шмидт Хиссрич, шоураннер сериала, призналась: четвёртый и пятый сезоны задумывались как единая история, просто разрезанная пополам. И если первая часть — падение, то вторая станет испытанием на возрождение.

После того, как Лео Бонхарт хладнокровно уничтожил Крыс, Цири осталась одна. Её образ — не воительницы и не пророчицы, а сломанного ребёнка, который впервые столкнулся с абсолютной жестокостью мира.

Хиссрич объяснила, что именно эта бездна и станет для Цири моментом истины:

«Она должна прикоснуться к самым тёмным уголкам своей души, которые всегда боялась признать. Это её боевое крещение».

Фалька, боль и взросление

Не случайно в четвёртом сезоне Цири всё чаще носила маску Фальки — той, кто горит яростью и местью. Но за огнём в ней всегда прятался страх. Теперь, пережив гибель друзей, ей придётся научиться быть сильной без гнева. Потеря Мистли и остальных Крыс — не просто сюжетный удар, а смысловой перелом.

Пятый сезон, по словам шоураннера, начнётся с её полного отчуждения: Цири не верит никому, даже себе. Её пленение у Бонхарта — не тюрьма, а зеркала, в которых отражается всё, чего она избегала: вина, злость, беспомощность. Но именно из этого состояния рождается ведьмачья стойкость.

Последний путь — к семье

Хиссрич намекнула: всё это ведёт к долгожданному воссоединению Цири с Геральтом и Йеннифэр. Не как девочки, которую нужно спасать, а как равной им силы. Путь домой для неё теперь лежит через боль, и только пройдя через пепел, она сможет стать той, кто готов принять предназначение.

Пятый сезон станет не просто продолжением истории — он станет её очищением. После крови и утрат Цири наконец перестанет бежать. Ведь настоящие ведьмаки рождаются не в Каэр Морхене, а в тьме, где нужно выстоять одной.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы Читать дальше 3 ноября 2025
В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии Читать дальше 2 ноября 2025
Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом Читать дальше 2 ноября 2025
«Некоторые парики настолько ужасны, что их невозможно забыть»: критики разгромили 4 сезон «Ведьмака» от Netflix — первые отзывы «Некоторые парики настолько ужасны, что их невозможно забыть»: критики разгромили 4 сезон «Ведьмака» от Netflix — первые отзывы Читать дальше 1 ноября 2025
Почему именно у Геральта седые волосы? Ведь у других ведьмаков нет такой особенности Почему именно у Геральта седые волосы? Ведь у других ведьмаков нет такой особенности Читать дальше 1 ноября 2025
«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать «Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать Читать дальше 31 октября 2025
«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени «Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени Читать дальше 4 ноября 2025
От автора «Острых козырьков»: Hulu показал тизер 2 сезона «Тысячи ударов» — прототипом главного героя является реальный боксер (видео) От автора «Острых козырьков»: Hulu показал тизер 2 сезона «Тысячи ударов» — прототипом главного героя является реальный боксер (видео) Читать дальше 4 ноября 2025
Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes Читать дальше 4 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше