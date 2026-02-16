Почти официально: 2 сезону «Слова пацана» быть! Крыжовников намекнул на продолжение, но в сериал вернутся не все

Первый сезон «Слова пацана» вышел в 2023 году и быстро разлетелся на цитаты. История про казанских подростков конца восьмидесятых выглядела настолько завершённой, что о втором сезоне никто всерьёз не говорил.

Ни Жора Крыжовников, ни продюсеры не давали повода ждать продолжения. Но недавно режиссёр оставил в соцсетях запись, которая всё меняет.

Второй сезон «Слова пацана»

Жора Крыжовников опубликовал в соцсети картинку с цифрой два и отметил на ней Рузиля Минекаева, Леона Кемстача, Славу Копейкина и других актёров первого сезона. Ивана Янковского в списке не было — его персонаж погиб в финале, так что логично.

Никаких пояснений режиссёр не дал, но лайкнул почти все восторженные комментарии про продолжение. Похоже, «Слово пацана» всё-таки вернётся.

Успех проекта

Первый сезон «Слова пацана» вышел в 2023 году и моментально ушёл в народ. История про казанские уличные банды конца восьмидесятых оказалась настолько точной, что её разобрали на цитаты и мемы.

Сериал сделался главным проектом сразу для двух платформ — Wink и Start, и долго не отпускал зрителей даже после финала.

Жора Крыжовников раньше говорил, что к разговору о продолжении стоит возвращаться не раньше чем через год. Чтобы страсти улеглись и стало понятно, что именно зацепило людей. Видимо сейчас настало то самое время.