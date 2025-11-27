Меню
Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне

27 ноября 2025 19:06
Кадр из сериала «Невский»

Коллаборация действительно интересная и неожиданная.

«Невский» давно стал чем-то вроде фирменного блюда НТВ: строгий вкус, крепкая драматургия, узнаваемый Петербург и герои, за которых зрители держатся уже почти десять лет. Но восьмой сезон обещает не просто продолжение — он обещает обновление. И дело не в актёрских составах или свежих сюжетах, а в том, что за камерой встал человек, который знает о сыщиках больше, чем большинство режиссёров в отрасли.

Два хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел» — будто сошлись на перекрёстке, и теперь интересно: что из этого получится?

Новый капитан съёмочной группы

Режиссёром восьмого сезона стал Денис Нейманд — имя, знакомое всем, кто смотрел «Первый отдел». Именно он создавал первые три сезона этого крайне приземлённого, почти документального сериала о следователях.

Его манера — это нерв, точность и уважение к профессии. В «Русских» он работал иначе — хлёстко, холодно, почти шпионски. И вот теперь всё это встречается с эстетикой «Невского».

Уже само это обещает, что у восьмого сезона будет характер. Другой — не резкий, но более собранный. Меньше романтики улиц, больше правды о том, как работает система.

Возвращение к истокам сценария

Но режиссёр — лишь половина перемен. Другая половина — сценарист Андрей Тумаркин, человек, который стоял у истоков «Невского» и который снова сел за текст.

Фанаты уже много лет повторяют как мантру: «Первые сезоны были самыми крепкими». И это правда — там чувствовался нерв, баланс между криминальным экшеном и бытовой трагедией Петербурга. С возвращением Тумаркина есть шанс вернуть эту плотность, когда диалог — не ради диалога, а ради смысла.

Эта связка «Нейманд + Тумаркин» выглядит так, будто «Невский» наконец-то получил вторую молодость. Если всё сложится, восьмой сезон станет не просто продолжением, а шансом пересобрать сериал таким, каким он был в лучшие годы — но с новыми красками и новым дыханием.

Что ждём?

Мы ждём Петербург — суровый, сырой, любимый.

Мы ждём героев, которые давно стали частью вечернего ритуала для тысяч зрителей.

Мы ждём историю, которую не просто смотришь — а чувствуешь кожей.

И, честно говоря, впервые за долгое время у фанатов «Невского» появляется ощущение: восьмой сезон может стать тем самым поворотом, после которого сериал зазвучит по-новому.

Если два хита НТВ соединились — трудно представить, что мы получим что-то среднее. Скорее — что-то очень крепкое.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
