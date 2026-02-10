Поклонники «Достать ножи» и «Убийств в одном здании» оценят: советуем этот свежий детектив с британской атмосферой

Если вы любите детективы, в которых важны не только преступления, но и атмосфера, «Клуб убийств по четвергам» легко может занять место в вашем списке обязательного просмотра. Это история о четверке друзей из английского пансионата Куперс-Чейз, которые вместо спокойной старости выбирают куда более захватывающее хобби — расследование убийств.

Детектив, где уют встречается с интригой

Куперс-Чейз выглядит почти идеальным местом: зеленые поля, ухоженные интерьеры, масса развлечений для постояльцев. Но за этим спокойствием скрываются тайны. Когда неподалеку происходит загадочное убийство, участники местного «клуба» — бывшая разведчица Элизабет, энергичный профсоюзный активист Рон, психиатр Ибрагим и новая знакомая Джойс — берутся за дело сами.

Расследование быстро превращается в игру на опережение, ведь на кону не только справедливость, но и судьба всего пансионата.

Сильная сторона — актеры

Фильм собрал впечатляющий ансамбль: Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри создают яркий и живой квартет. Их герои остроумны, немного упрямы и невероятно обаятельны — наблюдать за их словесными дуэлями не менее интересно, чем следить за уликами.

Второстепенные роли тоже не теряются: среди них Дэвид Теннант в образе неприятного бизнесмена и Том Эллис, добавляющий истории иронии.

Не только загадка, но и тепло

Главное достоинство «Клуба» — баланс. Здесь хватает юмора, но нет приторности; поднимаются серьезные темы, но без тяжелого надрыва. Сюжет напоминает: жизнь остается полной событий в любом возрасте, а дружба и любопытство способны превратить даже будни в настоящее приключение.

Поклонники «Достать ножи» или «Убийств в одном здании» наверняка почувствуют знакомое настроение, но у этой истории есть собственный характер — более камерный, по-британски сдержанный и очень уютный. Идеальный выбор для тех, кто ищет умный детектив без лишней мрачности.