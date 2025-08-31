Меню
Чтила Валиде и была подружкой Шах-султан: настоящую Хюррем показали только в этом сериале

31 августа 2025 20:04
Кадр из сериала «Великолепный век»

Он больше приближен к историческим реалиям.

Турецкий сериал «Великолепный век», стартовавший в 2011 году, мгновенно завоевал мировую популярность. История жизни Хюррем-султан особенно глубоко тронула российских зрителей.

Однако мало кто знает, что существуют и другие телевизионные версии этой легендарной биографии. А ведь там жизнь Хюррем показана по-другому.

Сериал «Хюррем-султан»

Турецкий сериал «Хюррем-султан» 2003 года считается наиболее близкой к историческим фактам экранизацией. Здесь героиня выстроила совершенно другие отношения с семьей падишаха.

В отличие от других версий, она не конфликтует с Валиде-султан — та искренне привязывается к девушке, сама дает ей имя Хюррем и целый год занимается ее воспитанием. Интересно, что в этом сериале Роксолана показана близкой подругой младшей сестры Сулеймана, Шах-султан.

Хотя точные исторические детали установить сложно, достоверно известно, что реальная Хюррем пользовалась в семье султана большим уважением, в том числе среди его сестер. Это разительно отличается от сюжета «Великолепного века», где Шах-султан постоянно пытается погубить мать наследников престола.

Кадр из сериала «Хюррем-султан»

Недостатки сериала

К сожалению, у сериала «Хюррем-султан» есть несколько досадных недостатков. Главная проблема — отсутствие качественного перевода на другие языки.

Версия, доступная в интернете, была записана прямо с турецкого телеканала, поэтому изображение часто размытое и нечеткое.

Костюмы героев тоже разочаровывают: вместо ожидаемой роскоши османского двора зритель видит довольно скромные наряды.

Многие поклонники «Великолепного века» даже высмеивают этот проект, называя его пародией. Но такое сравнение несправедливо — просто более поздний сериал с Мерьем Узерли технически совершеннее.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Ибрагим помог Хюррем, хотя ненавидел ее.

Фото: Кадры из сериалов «Великолепный век», «Хюррем-султан»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
