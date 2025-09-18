Меню
Будете удивлены: 5 главных отличий книги Толкина на 300 страниц от фильмов Джексона на 9 часов

Будете удивлены: 5 главных отличий книги Толкина на 300 страниц от фильмов Джексона на 9 часов

18 сентября 2025 22:00
Кадр из фильма «Хоббит»

Некоторых персонажей вообще выдумали для красоты сюжетных линий.

Толкин писал «Хоббита» как сказку для детей, а Питер Джексон превратил её в эпический приквел к «Властелину колец». В итоге между книгой и кинотрилогией оказалась целая пропасть. Давайте разберём пять заметных отличий, которые особенно бросаются в глаза тем, кто читал оригинал.

1. Трилогия вместо сказки

Книга занимает чуть больше 300 страниц, а фильм растянули на три части общей длиной почти девять часов. В результате лёгкий тон сказки сменился масштабным эпосом с войнами, интригами и драмой.

2. Тауриэль — персонаж, которого не было

Эльфийка Тауриэль, сыгранная Эванджелин Лилли, полностью придумана сценаристами. В книге её нет и в помине, но в фильме она нужна для любовной линии с Кили и дополнительных эмоций.

Кадр из фильма «Хоббит»

3. Гэндальф против Некроманта

В романе Гэндальф периодически исчезает, оставляя гномов с Бильбо. Толкин лишь вскользь упоминает его дела. Джексон же подробно показывает сражения с Некромантом, добавляя в историю Саурона и делая фильм приквелом напрямую к «Властелину колец».

4. Битва пяти воинств

У Толкина битва описана на нескольких страницах, в основном глазами Бильбо, который теряет сознание и пропускает финал. У Джексона это почти час экранного времени с массой компьютерных сражений, гигантскими орками и драматичной гибелью Торина.

5. Характер Бильбо

В книге Бильбо — больше наивный, любопытный хоббит, случайно оказавшийся в центре событий. В фильмах его образ серьёзнее: он и философ, и воин поневоле, и человек, способный бросить вызов самому дракону.

Итог

Фильм и книга рассказывают одну и ту же историю, но разными языками. Толкин дал лёгкую сказку о неожиданном герое, Джексон — эпос о мире на грани войны. А значит, и смотреть, и читать «Хоббита» стоит отдельно: это два разных путешествия по одной дороге.

Также прочитайте: Не по правилам: Толкин оставил Арагорна в Средиземье — и вот что здесь не сходится.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
