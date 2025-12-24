Чиповская, Дибровы, Самойлова, а еще Лопес и Аффлек: 15 громких разводов 2025 года, о которых говорили везде — браки звезд сыпались один за другим

Меню
24 декабря 2025 13:46
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

«Не вывез», «выбрали не меня» и новые романы.

2025 год неожиданно превратился в хронику громких расставаний. Разводы звезд перестали быть личной историей «для своих» и окончательно вышли в публичное поле.

Их обсуждали так же активно, как премьеры сериалов и политические скандалы. И дело не только в количестве — дело в том, как именно эти браки распадались.

Год, когда «идеальные пары» закончились

По меньшей мере 15 союзов, которые еще недавно считались крепкими, распались официально. Где-то это произошло тихо и почти незаметно, но чаще — с интервью, обвинениями, объяснениями и попытками поставить точку на глазах у всей страны. Разводы в 2025-м перестали быть финалом. Они стали отдельным медиажанром.

Когда боль проговаривают вслух

Одним из самых эмоциональных расставаний года стал развод Аси Резник и Ильи Аксёнова. Фраза «выбрали не меня», сказанная в эфире, разлетелась по соцсетям и стала почти мемом — слишком многим она оказалась знакома. Это был редкий случай, когда звезда не пряталась за формулировками, а говорила прямо и уязвимо.

Ася Резник и Илья Аксёнов

Не менее честно звучала история Дмитрия Позова. Его признание «я не вывез» оказалось неожиданным на фоне привычных объяснений про «разные пути». Екатерина Позова позже подчеркнула, что решение принималось не ею, и этот конфликт точек зрения стал отражением того, как по-разному люди переживают один и тот же конец.

Развод как семейная травма

Разрыв Константина Ивлева и Валерии Куденковой показал другую сторону звездных разводов — ту, о которой обычно не говорят. Психотерапия понадобилась не только взрослым, но и ребенку. История разрушила миф о том, что громкие расставания — это всегда про свободу и новую жизнь. Иногда это просто долгое восстановление.

Константин Ивлев

Голливудские качели

Западный мир тоже не остался в стороне. Официальный развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в январе 2025 года стал финалом истории, за которой следили годами. Их попытка начать сначала выглядела романтично, но завершилась буднично и холодно. Без истерик — и от этого еще грустнее.

Когда развод становится скандалом года

Самым громким и обсуждаемым оказался разрыв Дмитрия и Полины Дибровых. Уход жены к близкому знакомому, публичные интервью, переговоры ради детей — все это превратилось в сериал, который невозможно было не заметить. Параллельно всплыла история развода Романа и Елены Товстик, и частные семейные решения неожиданно переплелись в один большой светский конфликт.

Дмитрий и Полина Дибровы

Быстро, резко, без иллюзий

2025-й оказался беспощадным и к коротким бракам. Союз Алексы и Вячеслава Дайчева продлился всего год. Анна Чиповская пережила расставание на фоне слухов и чужих объятий. Никита Пресняков и Алёна Краснова завершили восьмилетние отношения без скандалов, но с заметным внутренним переломом — иногда тишина говорит громче слов.

Не все точки оказались финальными

Были и неожиданные развороты. Яна Кошкина после официального развода вернулась к мужу, доказав, что иногда пауза действительно нужна. История Оксаны Самойловой и Джигана весь год балансировала между судами, заявлениями и годовщинами свадьбы, оставляя ощущение незакрытой главы.

Оксана Самойлова и Джиган

2025-й показал простую, но неприятную истину: звездные браки рушатся по тем же причинам, что и обычные. Просто у одних это происходит в тишине, а у других — под пристальным взглядом миллионов. И, кажется, именно этот год окончательно снял глянец с понятия «идеальная пара».

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Капельник», «На работу!», «ОКнутые люди»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
