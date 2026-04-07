Чей сын подросток из Германии? В 132 серии «Клюквенного щербета» раскроют эту тайну — но не так, как думали зрители

В «Клюквенном щербете» снова накаляются страсти. Судя по анонсу 132 серии, зрителей ждут громкие разоблачения, драка из-за Ниляй и неожиданные семейные конфликты. Кажется, спокойных дней у героев больше не будет — и некоторые персонажи наконец покажут характер.

Омер и Кывылджим встают на сторону Ниляй

Ниляй соглашается выйти замуж за Ягыза, но причина оказывается совсем не романтичной. Вдова Мустафы признается Кывылджим, что мужчина шантажирует её.

Омер, узнав правду, приходит в дом Рукие и устраивает разборки с Ягызом. Когда тот пытается закрыть дверь, между мужчинами вспыхивает драка.

Позже Омер открыто заявляет, что будет поддерживать Ниляй, а Кывылджим предлагает ей переехать к ней. Похоже, героиня наконец получает поддержку, которой ей так не хватало.

Тайна Башак и новая интрига

Еще одна интрига связана с Башак. Судя по анонсу, именно она может оказаться матерью подростка из Германии. Если это подтвердится, значит, у героини есть тайна из прошлого, о которой никто не знал.

Пока неясно, правда ли это или создатели намеренно запутывают зрителей. Но если версия подтвердится, история Башак может стать одной из самых громких сюжетных линий.

Новые конфликты в семье Унал

Проблемы на этом не заканчиваются. Нурсема вновь выступит против Салкым и обвинит её в желании избавиться от всех детей Абдуллаха.

Неожиданно характер проявит и Элиф. Она заявит матери, что больше не хочет быть её копией. Эти слова сильно заденут женщину и усилят напряжение в семье.

Если верить спойлерам, Ягыза вскоре могут арестовать, и его история закончится быстрее, чем ожидалось. Но в «Клюквенном щербете» всё может измениться в любой момент — и именно поэтому сериал продолжает держать зрителей в напряжении.