Меню
Русский English
Отмена
Чей сын подросток из Германии? В 132 серии «Клюквенного щербета» раскроют эту тайну — но не так, как думали зрители

7 апреля 2026 18:37
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Возможно, нас намеренно вводят в заблуждение.

В «Клюквенном щербете» снова накаляются страсти. Судя по анонсу 132 серии, зрителей ждут громкие разоблачения, драка из-за Ниляй и неожиданные семейные конфликты. Кажется, спокойных дней у героев больше не будет — и некоторые персонажи наконец покажут характер.

Омер и Кывылджим встают на сторону Ниляй

Ниляй соглашается выйти замуж за Ягыза, но причина оказывается совсем не романтичной. Вдова Мустафы признается Кывылджим, что мужчина шантажирует её.

Омер, узнав правду, приходит в дом Рукие и устраивает разборки с Ягызом. Когда тот пытается закрыть дверь, между мужчинами вспыхивает драка.

Позже Омер открыто заявляет, что будет поддерживать Ниляй, а Кывылджим предлагает ей переехать к ней. Похоже, героиня наконец получает поддержку, которой ей так не хватало.

Тайна Башак и новая интрига

Еще одна интрига связана с Башак. Судя по анонсу, именно она может оказаться матерью подростка из Германии. Если это подтвердится, значит, у героини есть тайна из прошлого, о которой никто не знал.

Пока неясно, правда ли это или создатели намеренно запутывают зрителей. Но если версия подтвердится, история Башак может стать одной из самых громких сюжетных линий.

Новые конфликты в семье Унал

Проблемы на этом не заканчиваются. Нурсема вновь выступит против Салкым и обвинит её в желании избавиться от всех детей Абдуллаха.

Неожиданно характер проявит и Элиф. Она заявит матери, что больше не хочет быть её копией. Эти слова сильно заденут женщину и усилят напряжение в семье.

Если верить спойлерам, Ягыза вскоре могут арестовать, и его история закончится быстрее, чем ожидалось. Но в «Клюквенном щербете» всё может измениться в любой момент — и именно поэтому сериал продолжает держать зрителей в напряжении.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сколько серий в «Клюквенном щербете»: просмотр хита турдизи займет больше 260 часов жизни Сколько серий в «Клюквенном щербете»: просмотр хита турдизи займет больше 260 часов жизни Читать дальше 6 апреля 2026
Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы Читать дальше 3 апреля 2026
Последняя воля Хюррем: вот о чем султанша попросила Сулеймана перед смертью — он все сделал Последняя воля Хюррем: вот о чем султанша попросила Сулеймана перед смертью — он все сделал Читать дальше 8 апреля 2026
Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Читать дальше 7 апреля 2026
Здесь головы летят как в «Игре престолов»: 3 турецких сериала с атмосферой Семи Королевств Здесь головы летят как в «Игре престолов»: 3 турецких сериала с атмосферой Семи Королевств Читать дальше 7 апреля 2026
Эти 3 сюжетных поворота напрочь убили во мне любовь к «Далекому городу»: даже включать новые серии не хочется Эти 3 сюжетных поворота напрочь убили во мне любовь к «Далекому городу»: даже включать новые серии не хочется Читать дальше 7 апреля 2026
Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Читать дальше 7 апреля 2026
«Самый крутой турецкий сериал. Смотрю не отрываясь»: сколько серий у новинки турдизи «Это море переполнится» «Самый крутой турецкий сериал. Смотрю не отрываясь»: сколько серий у новинки турдизи «Это море переполнится» Читать дальше 6 апреля 2026
Как «Великолепный век», но без Сулеймана и Хюррем: в Турции снимут исторический хит про другого султана Как «Великолепный век», но без Сулеймана и Хюррем: в Турции снимут исторический хит про другого султана Читать дальше 6 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше