Чей подарок дороже и круче — Надина бритва или духи Ипполита в «Иронии судьбы»? Все не так однозначно

Презенты из любимой советской классики не просто романтичные, но и крайне дорогие для своего времени.

Каждый год зрители пересматривают «Иронию судьбы, или С лёгким паром!» и открывают в ней новые детали. Внимательные зрители продолжают находить в нём новые детали.

Например, сцена, где Ипполит и Надя обмениваются подарками: он — французскими духами, она — электробритвой. Казалось бы, мелочь, но за каждым из этих предметов стоит целая эпоха.

Французские духи, о которых мечтали все

Ипполит выбрал подарок, доступный далеко не каждому — духи «Climat» от Lancôme. В середине 70-х их можно было достать только «через знакомых» или в комиссионке, переплачивая в полтора раза.

Официальная цена — 40–45 рублей, но на деле аромат обходился в 50–60 рублей, то есть почти в половину средней зарплаты советского инженера.

Сегодня этот парфюм снова в ходу — винтажные «Climat» в оригинальной упаковке стоят до 25 тысяч рублей. По данным автора дзен-канала «Лавка старьевщика», это один из самых востребованных ароматов советского времени, который и сейчас остаётся символом роскоши.

А что подарила Надя

Подарок Нади был куда практичнее — электробритва «Агидель», выпущенная на уфимском заводе №40.

Модель с плавающими ножами, копия Philips, стала гордостью советской промышленности. Её стоимость — 38–40 рублей, почти как у духов, но при этом бритва получала государственный знак качества и служила годами.

Сейчас такие устройства продаются на «Авито» по цене 800–1000 рублей — недорого, но для коллекционеров они представляют ту же ностальгическую ценность, что и духи Lancôme.

Кто победил в «битве подарков»

Если судить по цене — ничья. Но по престижу и дефициту духи безусловно выигрывали. В 1975-м французский аромат считался роскошью, а «Агидель» — бытовой нуждой.

