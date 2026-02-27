Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало»

Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало»

27 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Любовь. Смерть. Роботы»

С этим согласились даже самые строгие критики.

У Netflix уже давно выстроена репутация площадки, где научная фантастика чувствует себя как дома. Но даже на фоне громких хитов вроде «Очень странных дел» и «Чёрного зеркала» один проект стабильно выбивается вперёд — дерзкий, визуально безумный и почти всегда попадающий точно в цель. Речь о сериале «Любовь, смерть и роботы» — антологии, которая за четыре сезона умудрилась не выдохнуться и по-прежнему держит планку «10 из 10».

Формула, которая работает

Секрет сериала прост и сложен одновременно. Каждый эпизод — отдельная история со своим стилем, жанром и интонацией. Сегодня это мрачный космический хоррор, завтра — чёрная комедия про роботов, послезавтра — философская притча о природе сознания. Такой формат не даёт шоу застыть и превращает просмотр в постоянную лотерею ощущений.

Проект, созданный Тимом Миллером и Дэвидом Финчером, изначально задумывался как эксперимент — и именно поэтому он работает. Здесь нет ощущения конвейера: каждая серия выглядит как отдельный короткометражный фильм.

Почему стоит смотреть

За четыре сезона у антологии сформировалась редкая для стриминга репутация: слабых эпизодов почти нет, а лучшие — остаются в голове надолго. Это идеальный формат для тех, кто устал от затянутых сезонов и хочет получать концентрированную фантастику маленькими, но мощными дозами.

Если нужен научно-фантастический сериал, который можно проглотить за пару вечеров и потом ещё долго прокручивать в голове отдельные моменты, — это он.

Фото: Кадр из сериала «Любовь. Смерть. Роботы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили Читать дальше 28 февраля 2026
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии Читать дальше 28 февраля 2026
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется Читать дальше 28 февраля 2026
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер Читать дальше 28 февраля 2026
Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Читать дальше 28 февраля 2026
9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO 9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO Читать дальше 28 февраля 2026
Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Читать дальше 28 февраля 2026
14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года 14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года Читать дальше 28 февраля 2026
От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше