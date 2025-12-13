Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Четыре лапы, влажный нос и умный взгляд — сразу вспомнился Мухтар»: в 5 сезоне «Первого отдела» для НТВ появится новый герой (видео)

«Четыре лапы, влажный нос и умный взгляд — сразу вспомнился Мухтар»: в 5 сезоне «Первого отдела» для НТВ появится новый герой (видео)

13 декабря 2025 12:48
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Четвероногий актер не просто «для фона», а полноценный участник действия.

Кинокомпания «Триикс Медиа» показала эксклюзивный бэкстейдж со съемочной площадки пятого сезона сериала «Первый отдел» для НТВ. В кадре — рабочие моменты, знакомые лица и новый персонаж, который сразу привлек внимание зрителей. На этот раз — буквально на четырех лапах.

Кто появился в новых сериях

В одной из сцен пятого сезона задействована служебная собака. Судя по опубликованным кадрам, четвероногий актер не просто «для фона», а полноценный участник действия. Он уверенно работает в кадре, реагирует на команды и органично вписывается в напряженную атмосферу расследований. Именно этот момент вызвал бурную реакцию у поклонников сериала.

Съемки идут полным ходом

По словам участников обсуждений, сейчас команда работает над сериями второй половины сезона. Проект, как и прежде, делает ставку на реализм, динамику и эмоциональное напряжение. Возвращение Брагина и Шибанова зрители воспринимают как долгожданное событие — за героев явно успели соскучиться.

Реакция зрителей

Публикация закулисных кадров мгновенно вызвала волну комментариев. Вот самые эмоциональные отклики зрителей:

«Как же приятно видеть любимые лица, уже скучаю. И песель просто покорил»,

«Собака — настоящий актер, но если по сюжету с ней что-то случится, я не готова это смотреть»,

«Четыре лапы, влажный нос и умный взгляд — сразу вспомнился Мухтар»,

«Когда в кадре животные, это всегда цепляет сильнее всего»,

«Ждем новый сезон с нетерпением, Брагин и Шибанов — лучшая пара».

Что дальше

Дата премьеры пятого сезона пока не раскрывается. Но по активности на площадке и реакции аудитории ясно: «Первый отдел» готовит один из самых эмоциональных сезонов за всю историю проекта.

Читайте также: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова? «После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова? Читать дальше 10 декабря 2025
«Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен «Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен Читать дальше 14 декабря 2025
Российские сыщики выходят на дежурство: какие детективы покажут за 2 недели до 2026 года? В списке не только «Тоннель» и «Метод» Российские сыщики выходят на дежурство: какие детективы покажут за 2 недели до 2026 года? В списке не только «Тоннель» и «Метод» Читать дальше 13 декабря 2025
«Попали в десятку»: Добронравов проговорился, что ждёт зрителей в 3 сезоне «Инспектора Гаврилова» — съемки завершены «Попали в десятку»: Добронравов проговорился, что ждёт зрителей в 3 сезоне «Инспектора Гаврилова» — съемки завершены Читать дальше 12 декабря 2025
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Читать дальше 11 декабря 2025
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 «8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 Читать дальше 11 декабря 2025
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко «Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко Читать дальше 10 декабря 2025
В «Инспекторе Гаврилове» будет новая звезда вместо Добронравова: вот что известно о 3 сезоне сериала В «Инспекторе Гаврилове» будет новая звезда вместо Добронравова: вот что известно о 3 сезоне сериала Читать дальше 10 декабря 2025
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше