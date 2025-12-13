«Четыре лапы, влажный нос и умный взгляд — сразу вспомнился Мухтар»: в 5 сезоне «Первого отдела» для НТВ появится новый герой (видео)

Четвероногий актер не просто «для фона», а полноценный участник действия.

Кинокомпания «Триикс Медиа» показала эксклюзивный бэкстейдж со съемочной площадки пятого сезона сериала «Первый отдел» для НТВ. В кадре — рабочие моменты, знакомые лица и новый персонаж, который сразу привлек внимание зрителей. На этот раз — буквально на четырех лапах.

Кто появился в новых сериях

В одной из сцен пятого сезона задействована служебная собака. Судя по опубликованным кадрам, четвероногий актер не просто «для фона», а полноценный участник действия. Он уверенно работает в кадре, реагирует на команды и органично вписывается в напряженную атмосферу расследований. Именно этот момент вызвал бурную реакцию у поклонников сериала.

Съемки идут полным ходом

По словам участников обсуждений, сейчас команда работает над сериями второй половины сезона. Проект, как и прежде, делает ставку на реализм, динамику и эмоциональное напряжение. Возвращение Брагина и Шибанова зрители воспринимают как долгожданное событие — за героев явно успели соскучиться.

Реакция зрителей

Публикация закулисных кадров мгновенно вызвала волну комментариев. Вот самые эмоциональные отклики зрителей:

«Как же приятно видеть любимые лица, уже скучаю. И песель просто покорил», «Собака — настоящий актер, но если по сюжету с ней что-то случится, я не готова это смотреть», «Четыре лапы, влажный нос и умный взгляд — сразу вспомнился Мухтар», «Когда в кадре животные, это всегда цепляет сильнее всего», «Ждем новый сезон с нетерпением, Брагин и Шибанов — лучшая пара».

Что дальше

Дата премьеры пятого сезона пока не раскрывается. Но по активности на площадке и реакции аудитории ясно: «Первый отдел» готовит один из самых эмоциональных сезонов за всю историю проекта.

