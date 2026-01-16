Четвертый сезон «Бриджертонов» еще не вышел, а Netflix уже раскрыл все карты: кого покажут в 5 и 6 сезонах?

Меню
16 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Зрители долго ждали эти истории.

Пока четвёртый сезон «Бриджертонов» только готовится выйти, шоураннер Джесс Браунелл уже фактически раскрыла, какие любовные истории станут центральными дальше. Причём сделала это в духе самого сериала — изящно, с намёком и лёгкой интригой.

Пятый и шестой сезоны отданы Элоизе и Франческе

На премьере Браунелл появилась с вышитыми инициалами E и F на нагрудных платках — и позже подтвердила: оба персонажа гарантированно получат собственные сезоны. Речь идёт об Элоизе Бриджертон и Франческе Бриджертон. В каком порядке — пока держат в секрете, но сомнений больше нет: их любовные линии официально утверждены.

Если ориентироваться на книги Джулии Куинн, первой логично идёт история Элоизы — роман с сэром Филиппом Крейном, вдовцом, с которым всё начинается с писем и скепсиса, а заканчивается чувствами, к которым героиня не была готова. Это союз разума и неожиданной нежности, без привычного глянца балов.

Франческа и самое смелое изменение канона

История Франчески в сериале уже пошла по более смелому пути. В книгах её второй любовью становится Майкл Стирлинг, но экранная версия делает резкий и осознанный поворот. Какой, узнаем только через пару лет.

Но сначала — Бенедикт и Софи

Прежде чем зрители доберутся до этих историй, четвёртый сезон сосредоточится на Бенедикте Бриджертоне и Софи Бэк. Маскарад, Леди в Серебряном, социальная пропасть и не совсем сказочная Золушка — роман обещает быть менее наивным, чем кажется. Софи здесь не мечтательница, а человек с характером и пределом терпения.

Почему это важный поворот для сериала

Подтверждение сезонов Элоизы и Франчески означает, что Netflix доволен направлением сериала и больше не боится отходить от буквальной экранизации. «Бриджертоны» окончательно превращаются из адаптации в самостоятельный мир, где классический романтический каркас сочетается с современными темами.

Четвёртый сезон стартует уже скоро, но ясно одно: самые эмоционально сложные и неоднозначные истории у «Бриджертонов» ещё впереди.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
