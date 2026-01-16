Четвертый сезон «Бриджертонов» еще не вышел, а Netflix уже раскрыл все карты: кого покажут в 5 и 6 сезонах?

Пока четвёртый сезон «Бриджертонов» только готовится выйти, шоураннер Джесс Браунелл уже фактически раскрыла, какие любовные истории станут центральными дальше. Причём сделала это в духе самого сериала — изящно, с намёком и лёгкой интригой.

Пятый и шестой сезоны отданы Элоизе и Франческе

На премьере Браунелл появилась с вышитыми инициалами E и F на нагрудных платках — и позже подтвердила: оба персонажа гарантированно получат собственные сезоны. Речь идёт об Элоизе Бриджертон и Франческе Бриджертон. В каком порядке — пока держат в секрете, но сомнений больше нет: их любовные линии официально утверждены.

Если ориентироваться на книги Джулии Куинн, первой логично идёт история Элоизы — роман с сэром Филиппом Крейном, вдовцом, с которым всё начинается с писем и скепсиса, а заканчивается чувствами, к которым героиня не была готова. Это союз разума и неожиданной нежности, без привычного глянца балов.

Франческа и самое смелое изменение канона

История Франчески в сериале уже пошла по более смелому пути. В книгах её второй любовью становится Майкл Стирлинг, но экранная версия делает резкий и осознанный поворот. Какой, узнаем только через пару лет.

Но сначала — Бенедикт и Софи

Прежде чем зрители доберутся до этих историй, четвёртый сезон сосредоточится на Бенедикте Бриджертоне и Софи Бэк. Маскарад, Леди в Серебряном, социальная пропасть и не совсем сказочная Золушка — роман обещает быть менее наивным, чем кажется. Софи здесь не мечтательница, а человек с характером и пределом терпения.

Почему это важный поворот для сериала

Подтверждение сезонов Элоизы и Франчески означает, что Netflix доволен направлением сериала и больше не боится отходить от буквальной экранизации. «Бриджертоны» окончательно превращаются из адаптации в самостоятельный мир, где классический романтический каркас сочетается с современными темами.

Четвёртый сезон стартует уже скоро, но ясно одно: самые эмоционально сложные и неоднозначные истории у «Бриджертонов» ещё впереди.

