Наша версия была, что Маша сирота и поэтому живет с Медведем: авторы мультика объяснили, где родители непоседы

Маша из «Маша и Медведь» давно живет не только в лесу, но и в интернете. Там ей приписали одиночество, потерю родителей и почти готическую биографию. Теорий столько, что впору снимать отдельный сериал. Но создатели вдруг вышли и спокойно сказали: ребята, вы вообще о чем?

Откуда взялась теория про сироту

Фанаты годами ломали голову: почему у Маши нет ни мамы, ни папы. Ребенок живет один, бегает по лесу и дружит с Медведем, а взрослых вокруг — ноль. Интернет тут же включил режим детектива и придумал версию о трагедии, утрате и психологической травме. Чем тише сериал, тем громче фантазии.

Что сказали сами авторы

На официальной странице «Маша и Медведь» во «ВКонтакте» сценаристы ответили предельно прямо. «Честно говоря, нас этот вопрос веселит», — написали они, напомнив, что Маша летает на метле, колдует и становится невидимкой, потому что живет в сказке. А если в кадре нет родителей, это не значит, что их не существует — просто приключения интереснее бытовых сцен.

Авторы даже предложили варианты: мама с папой могут быть на работе, в огороде или в соседней комнате перед телевизором. Или заняты чем-то скучным и просто не мешают Маше играть.

В тексте нет ни слова о смерти, потере или трагедии — наоборот, это легкий, ироничный намек, что в семье все в порядке. Просто сериал не про кухню и уроки, а про свободу фантазии.

Почему мы так любим придумывать драмы

Зрителям иногда хочется, чтобы за детской сказкой скрывалась тьма и тайна. Так истории кажутся глубже и серьезнее. Но «Маша и Медведь» не нуждается в мрачных подкладках, чтобы работать. Это просто сказка про неугомонного ребенка и терпеливого друга.

Иногда ответ оказывается слишком простым, чтобы быть интересным. Но, может, в этом и есть его прелесть? А вы бы хотели увидеть родителей Маши в кадре или пусть тайна остается тайной?

Ранее портал «Киноафиша» писал про зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе».