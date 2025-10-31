Меню
Киноафиша Статьи «Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее

«Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее

31 октября 2025 12:48
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

«Планета смерти» понравилась, но не всем.

Прошел первый пресс-показ шестого фильма легендарной франшизы — «Хищник: Планета смерти», и критики уже поделились впечатлениями.

Атмосфера, спецэффекты, масштаб — всё на месте. Но есть одно «но»: у большинства зрителей сработала ностальгия по «Добыче» (2022) — более мрачной и выверенной картине того же режиссера Дэна Трахтенберга.

Трахтенберг в этот раз снял не хоррор о выживании, а фантастическую сагу уровня «Дюны», пишут критики. Главный герой — Хищник по имени Дек, который покидает родную Яутжа Прайм, чтобы доказать: он лучший охотник во Вселенной.

На новом мире — Калиск — его ждет враг сильнее любого трофея. Неожиданно союзником становится синтетик Тия (Эль Фаннинг) из корпорации «Вейланд-Ютани». Да, вселенная «Чужого» официально снова рядом.

Первые отклики критиков — противоречивые. Кто-то аплодирует, кто-то зевает.

«Крутое расширение мира "Хищника", но это самая слабая работа Трахтенберга во франшизе. В то же время это самый насыщенный экшеном фильм серии. [...] Иногда в нем прослеживается комедия, что не всегда работает», — написал Джош Бартон из Barton Reviews.

«Это скорее масштабная научно-фантастическая эпопея, чем классический фильм о Хищнике. Ставки высоки, хотя не все работает. Несмотря на амбициозный подход, поклонники франшизы могут разочароваться», — добавил Фил Робертс из Future Of The Force.

«Это дорогостоящее, зрелищное кино для широкой аудитории. Преданным фанатам может быть непросто принять его, но тем, кто готов отправиться в это путешествие, здесь есть чем насладиться», — считает кинокритик Нил Влагг.

«Чертовски крутой экшен-аттракцион. Брутальное, эмоциональное путешествие Хищника, ищущего признание. В фильме есть один из лучших рукопашных боев, которые я видел за последние годы», — восторгается The Bros Geekout.

«Хищник: Планета смерти» выходит в мировой прокат 7 ноября. И если верить первым отзывам — это не возвращение к корням, а прыжок в космос, пишет Soyuz. Красиво, громко, эффектно. Но всё же… «Добыча» была круче.

Читайте также: «Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
