Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Черный телефон» снова зазвонит — и на этот раз прямо у вас дома: Universal готовит онлайн-премьеру, от которой вы не уснете

«Черный телефон» снова зазвонит — и на этот раз прямо у вас дома: Universal готовит онлайн-премьеру, от которой вы не уснете

1 ноября 2025 08:27
Кадры из фильма «Чёрный телефон 2» (2025)

Точная дата уже известна.

«Чёрный телефон» снова зазвонит — но уже дома. Хоррор с Итаном Хоуком, который идет в кино, готовится к релизу в Сети, дата уже известна. История возвращается туда, где ей самое место — в темноту, где звонок слышен особенно отчётливо.

Когда ждать премьеру

Universal Pictures молчит, но журналисты уже называют дату. По информации WhenToStream, «Чёрный телефон 2» выйдет онлайн 4 ноября — почти через три недели после премьеры. Фильм показал скромные сборы, но зрители, пропустившие его на большом экране, скоро смогут наверстать.

Почему это важно

Вторая часть продолжает историю подростка Финна, который в этот раз ищет похищенную сестру. Следы ведут в заброшенный зимний лагерь, где тишина кажется живой. Здесь каждый шаг отзывается эхом, а телефон снова оживает, будто сам зовёт из темноты.

Кадры из фильма «Чёрный телефон 2» (2025)

Итан Хоук, от которого не отвести глаз

Хоук снова играет того, кто пугает не действиями, а присутствием. Он почти не говорит, но каждое движение заставляет мурашки бежать по коже. Критики отмечают: во второй части актёр стал ещё более пугающим — спокойным, как смерть, и непредсказуемым, как звонок в тишине.

Что ждёт зрителей онлайн

Фильм обещает тот же сдержанный ужас, что сделал оригинал культовым. Без дешёвых трюков, без крика. Только темнота, дыхание в трубке и чувство, что кто-то слушает с другой стороны. И когда 4 ноября «Чёрный телефон» зазвонит снова — ответят многие.

Ранее мы писали: Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

Фото: Кадры из фильма «Чёрный телефон 2» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет Читать дальше 31 октября 2025
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка Читать дальше 30 октября 2025
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023 С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023 Читать дальше 30 октября 2025
Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили Самыми жуткими вампирами в «Сумерках» были вовсе не Вольтури: неудивительно, что Ренесми чуть не убили Читать дальше 2 ноября 2025
«Форсаж 11» выйдет в 2027 году, но стоило бы остановиться на 10 фильме: объясняем, почему «Форсаж 11» выйдет в 2027 году, но стоило бы остановиться на 10 фильме: объясняем, почему Читать дальше 2 ноября 2025
Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Читать дальше 2 ноября 2025
На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине Читать дальше 2 ноября 2025
Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Читать дальше 2 ноября 2025
Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра Читать дальше 2 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше