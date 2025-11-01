«Черный телефон» снова зазвонит — и на этот раз прямо у вас дома: Universal готовит онлайн-премьеру, от которой вы не уснете

«Чёрный телефон» снова зазвонит — но уже дома. Хоррор с Итаном Хоуком, который идет в кино, готовится к релизу в Сети, дата уже известна. История возвращается туда, где ей самое место — в темноту, где звонок слышен особенно отчётливо.

Когда ждать премьеру

Universal Pictures молчит, но журналисты уже называют дату. По информации WhenToStream, «Чёрный телефон 2» выйдет онлайн 4 ноября — почти через три недели после премьеры. Фильм показал скромные сборы, но зрители, пропустившие его на большом экране, скоро смогут наверстать.

Почему это важно

Вторая часть продолжает историю подростка Финна, который в этот раз ищет похищенную сестру. Следы ведут в заброшенный зимний лагерь, где тишина кажется живой. Здесь каждый шаг отзывается эхом, а телефон снова оживает, будто сам зовёт из темноты.

Итан Хоук, от которого не отвести глаз

Хоук снова играет того, кто пугает не действиями, а присутствием. Он почти не говорит, но каждое движение заставляет мурашки бежать по коже. Критики отмечают: во второй части актёр стал ещё более пугающим — спокойным, как смерть, и непредсказуемым, как звонок в тишине.

Что ждёт зрителей онлайн

Фильм обещает тот же сдержанный ужас, что сделал оригинал культовым. Без дешёвых трюков, без крика. Только темнота, дыхание в трубке и чувство, что кто-то слушает с другой стороны. И когда 4 ноября «Чёрный телефон» зазвонит снова — ответят многие.

