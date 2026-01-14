Меню
Киноафиша Статьи Черный Матроскин и облезлый Шарик: эту версию «Простоквашино» я не видела даже в советском детстве — от мультика просто не по себе

Черный Матроскин и облезлый Шарик: эту версию «Простоквашино» я не видела даже в советском детстве — от мультика просто не по себе

14 января 2026 11:21
«Дядя Федор, пес и кот»

Экранная версия, которая резко выбивается из всей истории дяди Федора и его друзей.

В январе 2026 года в прокат вышел фильм «Простоквашино», и обсуждение любимой истории снова накрыло зрителей.

Но мало кто знает, что задолго до уютной классики конца 1970-х существовала экранизация, о которой сегодня почти не вспоминают.

Речь о мультфильме «Дядя Федор, пес и кот» (1975) — версии, от которой даже взрослым становится не по себе.

Простоквашино без тепла и юмора

По сюжету «Дядя Федор, пес и кот» довольно близок к тексту Эдуарда Успенского, но визуально это совершенно иной мир.

Матроскин здесь темный, почти черный, с тяжелым взглядом и суровой мимикой. В нем нет привычной иронии и живости.

Шарик выглядит как настоящий дворовый пес — худой, настороженный, с облезлой шерстью. Само Простоквашино кажется пустым и холодным, словно в нем никто не живет.

Печкин, которого хочется выключить

Почтальон Печкин в этой версии лишен комедийности. Его внешность нарочито неприятная, движения резкие, интонации сухие и отталкивающие.

Анимация грубая и угловатая, цветовая палитра приглушенная, а ритм повествования тяжеловесный. В итоге мультфильм воспринимается не как детская история, а как тревожная зарисовка.

Эту экранизацию предпочли забыть

Уже позже появились «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984) — версии, наполненные юмором и ощущением дома.

На их фоне мультфильм 1975 года выглядит мрачной параллельной реальностью. Именно поэтому о нем редко вспоминают: эта экранизация слишком неуютная для детской сказки и слишком странная для ностальгии.

Также прочитайте: Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей

Фото: Кадр из мультфильма «Дядя Федор, пес и кот»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
