«Чёрная титька» на Руси: зачем женщины мазали грудь углём — сейчас это кажется диким и жутким лайфхаком

15 апреля 2026 10:52
Кадр из фильма «Холоп» (2019)

Хорошо, что в 21 веке в этом нет нужды.

Старинные бытовые практики часто удивляют современного человека, особенно когда речь идет о материнстве. То, что сегодня решается мягкими методами и рекомендациями врачей, раньше выглядело иначе.

Один из таких способов — использование печной сажи и угля в период отлучения ребенка от груди.

Зачем использовали уголь и сажу

В крестьянском быту угольки из печи применялись не только в хозяйстве, но и в уходе за собой. Ими могли подкрашивать брови или использовать как подручное средство для внешнего вида, при этом в случае с грудью речь шла совсем не о красоте.

Сажа выполняла другую задачу — создать резкий визуальный контраст. Женщина намеренно меняла внешний вид, чтобы вызвать у ребенка испуг и оттолкнуть его от привычного процесса кормления.

«Черная титька» как способ отлучения

Период завершения грудного вскармливания в народе называли временем «черной титьки». Считалось, что ребенок, увидев непривычный и пугающий вид, откажется от груди. Расчет был простым: страх должен был оказаться сильнее привычки.

Такой метод действительно иногда срабатывал, но не давал стабильного результата. Дети реагировали по-разному, и далеко не всегда ожидания оправдывались.

Что делали, если не помогало

Если сажа не давала эффекта, использовались более резкие способы. На кожу наносили горчицу или даже острый перец, чтобы создать неприятные ощущения. Подобные методы выглядели жестко, но воспринимались как вынужденная мера.

В крайних случаях ребенка на время отдавали в другой дом. Разлука на одну-две недели помогала быстрее привыкнуть к новому режиму без грудного вскармливания. Такой подход считался эффективным, хотя и требовал серьезных усилий.

Эти практики отражают условия, в которых жили люди, и уровень доступных знаний. У матерей не было альтернатив, поэтому приходилось искать решения самостоятельно. Многие методы выглядели жесткими, но соответствовали времени.

Сегодня подход к материнству изменился, и такие способы остались частью истории. Они наглядно показывают, насколько сильно изменились представления о заботе и комфорте ребенка.

Фото: Кадр из фильма «Холоп» (2019)
Екатерина Адамова
