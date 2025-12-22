Меню
Через неделю выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел» — и вот как выглядел бы этот хит Netflix по-русски (фантазии ИИ)

Через неделю выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел» — и вот как выглядел бы этот хит Netflix по-русски (фантазии ИИ)

22 декабря 2025 10:23
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Да, это однозначно был бы лучший хоррор 2025 года.

До выхода второй части 5 сезона «Очень странных дел» остаётся всего неделя, и на этом фоне нейросеть пофантазировала, как выглядел бы культовый сериал Netflix, если бы его снимали в России — с опорой не на американские комиксы, а на местную мифологию, пространство и коллективные страхи. Получилось забавно.

Вместо демогоргона — леший или домовой

В российской версии главный монстр вряд ли остался бы прежним. Демогоргон с его прямолинейным ужасом плохо вписывается в отечественную традицию. Куда логичнее выглядел бы Леший — не сказочный персонаж, а искажённое существо из леса рядом с закрытым военным объектом.

Он не нападал бы открыто, а медленно сводил с ума, заставляя людей блуждать, терять память и сомневаться в реальности. Альтернативой мог бы стать Домовой, привязанный к старой многоэтажке под снос, который знает жильцов слишком хорошо и мстит за нарушенный порядок.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Изнанка как искажённая повседневность

Изнанка в российской версии тоже выглядела бы иначе. Не фантастический параллельный мир, а узнаваемое и пугающее отражение реальности: пустые дворы, заброшенные школы, облезлые подъезды, мигающий свет. Здесь страшно не потому, что всё чужое, а потому, что всё слишком знакомо. Это мир, из которого ушла жизнь, но следы её присутствия остались.

Город, из которого не уехать

Местом действия стал бы не уютный американский городок, а закрытый наукоград или промышленный посёлок. Взрослые работают на предприятии, о котором нельзя говорить. Дети чувствуют, что происходит нечто странное, но взрослые предпочитают молчать. Атмосфера тайны здесь не приключенческая, а вязкая и тревожная.

Страх не в монстрах, а в молчании

Главное отличие такой версии — в природе ужаса. В оригинале герои боятся существ из другого измерения. В российской интерпретации страх рождался бы из недосказанности, запретов и ощущения, что правда существует, но задавать вопросы опасно.

Именно поэтому такая версия могла бы оказаться даже мрачнее оригинала — потому что её монстры были бы не вымышленными, а выросшими из привычной реальности. Смотрели бы такое?

Напомним, вторая часть сезона, серии 5–7, выйдет 26 декабря 2025 года. Финальная, 8-я серия, запланирована на 1 января 2026 года — это точка, которой сериал шел почти десять лет.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
